冷氣怎麼買？專家點名「這型號」最涼又省電　台電再曝3挑選技巧

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家電專家「噗大哥」近日在TikTok上傳影片分享「如何挑選冷氣？」他表示冷氣有分工業、家用兩種類型，家用冷氣又分窗型式、分離式及吊隱式，最常見為前兩者。那麼家用冷氣該如何選擇呢？噗大哥指出，家用冷氣的冷媒型號不同，分別為「R32」及「R410」，他建議最好挑選「R32」。
噗大哥解釋，「R32」的製冷效果比「R410」好很多，因此使用下來會發現，「R32」的冷氣吹起來比較冷。因此他建議挑選家用冷氣時，重點是選擇「R32」冷媒型號，再搭配一級省電，家裡冷氣就會特別冷又省電。
台電曝挑冷氣3訣竅
@abubunice88【家電小眉角 part 11】 噗大哥 家電小教室 開課囉😎 原來冷氣有分~~~ 工業？家用？窗型式？分離式？吊隱式？ 真傻傻分不清楚...😱 線上不藏私教學⤵️ 而且冷媒還有分型號(O_O) 關於冷氣的大小問題問我們就對了~ 如何選擇又冷又省電的冷氣⁉️ 這集必看！ 冷 冷氣 日常 推薦 上推薦通知我 熱門 分享 開箱 專業 流量 知識 電器 家電 第一手
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事實上，台電也曾分享，冷氣挑選重點除了選擇「能源效率分級標示」級數小、效率高的款式，還要記得選購高CSPF（冷氣季節性能因數）的機型，「CSPF每高0.1，就可以節省約2～3%的電唷。」
不只如此，台電建議民眾依照室內坪數去換算，並挑選適合的冷氣噸數。只要將室內的坪數乘以0.15，就是所需的冷氣噸數；若是複合型空間、房間西曬或窗戶比較大面的房子，則必須選擇在大一點的噸數，避免影響到冷氣壽命及效果。