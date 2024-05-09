特企／獨特美食與音樂體驗 　「VIBES歌喉響宴」打造夜生活新高度

「VIBES歌喉響宴」地理位置優越，位於松山區南京東路上，為上班族們提供了極大的交通便利。這裡無論是精心設計的包廂還是開放式的區域，都打造得舒適隱密，相約於此都可以盡情放鬆，沉浸在音樂的魅力之中。高端的視聽設備則帶來了極致的音樂享受，彷彿置身於一片音樂的海洋中，遠離了煩囂的城市生活。
而這裡的包廂更是設計得隱密度極高，能夠容納三五好友成群入內，共享音樂的美好時光。無論是享受優質的娛樂服務，促進與同事之間的互動交流，或是與客戶進行商務社交，都能在這裡得到完美的滿足。隔音效果一流的包廂更為您提供了極高的隱私性，放心享受每一個難得的放鬆時刻。
定期舉辦針對上班族的壓力釋放活動或主題派對，帶來放鬆和快樂。從啤酒暢飲到舞蹈挑戰，每一個活動都充滿著熱情與活力，讓其忘卻工作的煩憂，全情投入到快樂的氛圍中。
日日推出不同的主題活動
<週一>不EMO，回魂系調酒買一送一
<週二>菁英付費會員獨享五折優惠、點數加碼翻倍送
<週五>ViBES氣氛組幫你暖暖場
<週六>Reels舞蹈挑戰人人有獎
<週日>Dress Code 即享全單85折，4月為例：多巴胺的色系穿搭
「VIBES歌喉響宴」提供多樣化的餐飲選擇，滿足不同口味的上班族。與市面上其他使用OEM調理包不同，統一由中央廚房現點現做餐點，保證新鮮美味，味蕾得到最大的滿足。特別推薦產地直送的深海魚鬼頭刀、特製各類的解酒湯品以及由門市主廚親手泡製的「剁椒系列產品」，每一道菜都是主廚用心烹製，口味絕佳流連忘返。
「VIBES歌喉響宴」收到的顧客回饋充滿了驚喜與感動。特別是一位在生日當天來訪的顧客，未帶蛋糕卻意外收到了壽桃與蓮花座蠟燭的特別安排，這份細膩與創意的服務讓顧客深感貼心，並以刷卡購買13萬香檳來表達對品牌的支持與喜愛。
展望未來計劃在北、中、南三地進行直營拓點，同時也不斷探索產品創新與服務升級的可能性。品牌夢想著不僅在台灣，也能將這種獨特的娛樂體驗推廣到更廣泛的地域，讓更多人感受到「VIBES歌喉響宴」的魅力，一個共鳴的舞台，一個夢想的起點，一個不斷追求創新與卓越的旅程。在這裡，每一個瞬間都充滿了可能，每一個回饋都是對未來的期待。
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