趙露思高清素顏照曝光！真實膚況一覽無遺 粉絲嚇傻：不輸精修照
中國女星趙露思因出演戲劇《傳聞中的陳芊芊》而爆紅，獲得不少粉絲的喜愛與支持，近年演出的《偷偷藏不住》、《星漢燦爛》也都廣受好評，隨著人氣增長，她的一舉一動都受到了大家的關注。而趙露思最近在微博上發布了一系列的日常照片，其中出現一張超真實素顏自拍照，肌膚狀況直接一覽無遺，引發網友熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
趙露思近年出演許多影視作品，人氣也隨之飆漲，甚至被封為「甜寵劇女神」，不過她依然相當親民，經常透過社群跟粉絲們分享她的日常生活，她在昨（8）日透過微博上傳了一系列的日常近照，有出去玩的照片、有跟朋友聚餐、運動的照片，其中還有一張素顏自拍照，膚況看起來Q彈水嫩，精緻的五官整個一覽無遺，就算沒化妝狀態看起來還是超好。
不少網友們看到照片之後，都紛紛留言表示：「日常照片都不輸精修照」、「吹彈可破的肌膚，隨便曬曬素顏都美成這樣」、「狀態真的超好啊」、「之前還被罵普妹，結果現在漂亮到沒人再罵了吧」、「天啊！老婆也太美了吧」、「好喜歡！看起來好青春」。
此外，趙露思出道至今一直都保持親民形象，就算人氣越來越高都不會擺出明星架子，常透過社群曬出各種不在乎形象的照片，甚至扮醜做出讓人笑噴的表情，之前還曾把自己臉上的痘痘特地標示出來，要給粉絲們看看，個性非常俏皮可愛，讓不少路人粉絲都默默被她的魅力給吸引。
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