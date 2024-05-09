婚育惡夢！ 53%女性因育兒「遭不友善對待」　 職場友善度僅4.4分

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進一步詢問已經成為母親的上班族，有5成3在職業生涯中，曾經因為懷孕生子遭受到來自主管或同事的不友善對待，包括被暗示會不利於職涯發展29.2%，以及明顯感受不友善對待23.9%。最常發生的狀況有，臨時請假被為難45.2%、擔心生完後工作不保44.3%、被同事/主管為難43.1%、影響績效考核34.6%，以及常態加班身體無法負荷29.1%。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據勞動部的統計數字，儘管男性申請育嬰留職停薪津貼的件數已經創下新高，平均每4位申請者就有1位是男性，但男女的占比仍然相差懸殊，有2.89倍的差距，顯示在照顧幼兒時，多數家庭仍然視女性為主要的照顧者，反映在職場上，女性常會因為嬰幼兒有突發狀況需要臨時請假，因此被另眼相看，甚至可能被同事、主管誤會，進一步影響考績，久而久之在職場上形成女性婚後無法專注事業的刻板印象，形成兩性薪資差距。可喜的是這樣的刻板印象正在逐漸轉變，兩性的薪資差距也逐年縮小，從疫情期間15.85%的差距，微幅縮小到2023年的14.7%。
曾仲葳建議，通常企業有人資或是行政體系申訴管道，若遭受不公平待遇可先尋求公司內部協助，若內部無法獲得協助，在勞動部或是各縣市勞動局也有申訴管道可以供女性參考。