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00946上市沒破發！掛牌20分鐘爆逾10萬張大量　成交暫居台股第一

▲野村趨勢動能高息00944、群益台灣科技高息成長00946今（9）日掛牌上市，其中，00946掛牌20分鐘內爆逾10萬張大量。（圖／擷取自Pixabay）
▲野村趨勢動能高息00944、群益台灣科技高息成長00946今（9）日掛牌上市，其中，00946掛牌20分鐘內爆逾10萬張大量。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

高股息ETF新兵報到！野村趨勢動能高息00944、群益台灣科技高息成長00946今（9）日掛牌上市。其中，00946參考價10.2元，早盤一度跌至10元，隨後走揚，股價最高來到10.5元，掛牌20分鐘內爆逾10萬張大量，居台股成交量之冠。

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00946在成分股篩選上，透過獲利成長性、外資認同度、高息三大因子層層過濾，精選優質台灣科技高息股，提供大眾掌握科技股成長行情之虞，也能順勢建立月月現金流，由於入手價格也相較大多數台股ETF更為友善，規格堪稱月配科技高息ETF最進化，能否複製00929成功經驗備受關注。00946成分股已於昨（8）日揭露，重壓鴻海、聯發科，權重分別為10.99%、9.01%，接著依序為聯詠8.76%、日月光8.34%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%，以及力成2.98%等。

財富管理專家表示，觀察三、四月新發行的台股高息ETF，00946群益科技高息成長有別於其他全產業的台股高息ETF，是唯一一檔鎖定台灣科技股的高息ETF，選股邏輯先鎖定台灣上市上櫃電子市值前250大企業，初步聚焦於營運能力相對穩健的中、大型科技公司，再透過獲利成長因子、外資認同度因子、高息因子三道篩選程序把關，全面性的考量企業獲利能力，並領先業界首度採用外資認同度，形同借重專業外資機構在投資台灣科技股時的嚴謹眼光來選股。

同時也看重成分股配息能力，承襲00919的精準高息策略，5月審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，11月審核還需額外滿足當年度累計EPS為正數，且當年度至少有兩季EPS為正數的條件，超前部屬具股息與股價成長潛力之科技股。

專家進一步指出，台灣科技業實力享譽全球，在半導體方面更擁有完整的上、中、下游產業鏈，也是當前各國高速發展AI下的重要技術合作與供應夥伴，故電子股既是台灣所有產業中獲利與成長性最強的產業，在股利發放金額上也最為大方，因此像00946這樣選股上融合成長、獲利與高息特色，並參酌外資眼光的科技高息ETF，便提供投資人掌握科技發展多元契機，並同步建立收益來源的存股新利器。

從現階段的市況來看，歷經去年的庫存調整，台灣電子暨光學製造業PMI重返50之上，顯示產業基本面好轉，且在AI趨勢加持下，科技股今年料進入EPS加速成長期，根據過往在2014、2017、2020年電子股EPS年成長率由負翻正後，電子股後市表現亮眼，以最近一次2020年經驗來看，後續期間的累積漲幅更達93%，現階段正是進場布局好時機。

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