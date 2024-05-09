暫居金控單月獲利王！新光金4月大賺逾34億元 早盤股價漲逾2%
國內上市金控今（2024）年4月獲利陸續出爐，就目前已公布的10家金控表現來看，新光金在擺脫虧損陰霾後，4月稅後再大賺了34.47億元，不僅連3個月獲利，更暫居金控單月獲利王，也激勵新光金今（9）日早盤股價漲逾2.7%，一度來到9.18元，目前仍有1%以上漲幅。
記者顏真真／台北報導
新光金3月底董事會決議辦理現增16.7億股，並正式在5月2日送件，暫訂募集價格7.5元，加上重啟與台新金合併案評估，也激勵近來新光金股價走揚。
新光金昨日也公告了今年4月獲利數字，4月單月稅後大賺34.47億元主要來自於子公司新光人壽避險操作靈活且具有彈性，加上國內外投資操作得宜，挹注獲利表現，新壽4月也賺了27.87億元，而新光金累積今年前4月稅後獲利也有64.94億元，每股稅後盈餘（EPS）0.42元，新壽前4月亦已賺了32億元，EPS來到0.42元。
新光金4月大賺34.47億元，不僅暫居金控單月獲利王，也激勵新光金今（9）日早盤股價一度漲逾2.7%，來到9.18元，目前仍漲逾1%，來到9.05元，在金融股中表現相對亮眼，國泰金盤中也漲逾2%，元大金、三商壽、台產目前股價也漲逾1%。