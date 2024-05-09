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影／陸軍空訓特種海上跳傘　女兵參與引人注目

▲陸軍空訓中心清晨6點選在屏東大鵬灣海域執行海上特種跳傘訓練。（圖／記者莊全成攝，2024.05.09）
▲陸軍空訓中心清晨6點選在屏東大鵬灣海域執行海上特種跳傘訓練。（圖／記者莊全成攝，2024.05.09）

記者莊全成／屏東報導

陸軍空訓中心為了因應各式作戰任務，適應各種地形的跳傘能力，今天清晨6點選在屏東大鵬灣海域執行海上特種跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，參加傘訓的20位學員中，其中有3名女士兵也參加這次特種跳傘訓練，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，寧靜的清晨時分天空出現朵朵傘花十分吸睛，也吸引早起運動的民眾駐足觀看。

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▲使用T-10B傘具操傘，由空軍C-130H運輸機搭載訓員從1250呎高空跳出後，直接連傘具沒入水中。（圖／記者莊全攝，2024.05.09）
▲使用T-10B傘具操傘，由空軍C-130H運輸機搭載訓員從1250呎高空跳出後，直接連傘具沒入水中。（圖／記者莊全攝，2024.05.09）
據了解，參訓官兵均需先通過5次基礎傘訓，同時完成泳訓、水上方位判定訓練及評鑑，熟稔各項傘具操作技能，始可參與實機跳傘訓練，以驗證特戰部隊能克服各種困難地形安全著陸，確保作戰任務達成。據了解，本次參訓官兵共計20名，區分3波次使用T-10B傘具操傘，由空軍C-130H運輸機搭載訓員從1250呎高空跳出後，直接連傘具沒入水中，不但要磨練官兵入水傘具解脫及防止傘衣覆蓋處置能力，還要克服落水後的恐懼，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。也展現平時勤訓精練成果。

▲海上跳傘其中有3名女士兵也參加這次特種跳傘訓練，展現不凡的女力特別引人注目。（圖／記者莊全成攝，2024.05.09）
▲海上跳傘其中有3名女士兵也參加這次特種跳傘訓練，展現不凡的女力特別引人注目。（圖／記者莊全成攝，2024.05.09）
其中這群跳傘菁英中有三名身材特別嬌小的女兵，也跟著高頭馬大的男學員一起進行海上跳傘訓練，上岸後不但裝備與衣物全濕，還要自己扛起沉重裝備到岸上集合，體力上毫不遜色，展現不凡的女力。

▲其中三名身材嬌小的女兵，同樣參與了海上跳傘訓練。（圖／記者莊全成攝，2024.05.09）
▲其中三名身材嬌小的女兵，同樣參與了海上跳傘訓練。（圖／記者莊全成攝，2024.05.09）

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