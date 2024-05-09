行政院也搞認知作戰？藍委點名林靜儀、洪宗楷發假訊息攻擊在野黨

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對此，詹為元首先點名林靜儀，林曾擔任立法院衛環委員會召委，當時民進黨在衛環及經濟委員會共有19席，遠高於國民黨的9席，但是在審查一例一休勞基法修正草案時竟只有9張有效票，不敵國民黨與時代力量聯手的10票，對此林靜儀竟坦承是大家「太散漫」，當初的「勞權殺手」，如今出來吶喊「目前勞基法不允許試用期」，足以證實她當初真的不在乎勞權。
詹為元續指，洪宗楷針對現行法律沒有強制規定「試用期薪資」一事，洪向媒體表示「現行勞基法根本不允許試用期規定」、「恐讓就業環境走退路，重演前總統馬英九『22K惡夢』」，這些全都是錯誤訊息、標準的認知作戰，且觀察便發現網路上許多1450的進攻手法都跟以上兩人的論述一樣。
詹為元強調，試用期目前是存在的，從某個人力銀行的網站上看，還有非常多的「試用期職缺」，按照兩位高官的說法，「這個都是違法才對！現在為何不辦？」
吳宗憲直言，依據行政院勞委會（現勞動部）函釋，勞資雙方自由約定合理之試用期，非法所不容；事實上「試用期」在《勞基法》訂定之前就存在，《勞基法》既不曾禁止，也僅有「試用期間不得超過四十日」一項規範。因此，請民進黨正視試用期實際上就是存在，「難道讓弱勢的勞工給予法制化的協助，這是民進黨不願做的？就是要當一個『資進黨』？」。
針對近期網路上許多「勞工薪水要被打八折了」、「藍委修法要讓勞工回到22K」的謠言，吳宗憲說，目前最低工資就是27,470元、每小時基本工資調整為183元，所以試用期低於基本工資，甚至回到22K都「根本不可能」；至於很多人說會產生錨定效果，吳宗憲反問，「難道基本工資就不會嗎？但這就代表不應該立法規定基本工資實薪嗎？」
吳宗憲更點名請何佩珊出來面對，台灣到底有無試用期，並要求「帶風向做認知作戰」的洪宗楷下台，更要繼續監督還未上任的林靜儀，嚴禁惡意誤導民眾認知，藉職位來帶風向。