冠軍不是康乃馨！母親節禮物「TOP 6」排行曝光 送這個最懂媽媽
母親節即將在本週日（5/12）登場，不少人已經訂好餐廳準備慶祝，也有人正在苦惱該送什麼禮物才好。《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近3個月內「母親節禮物」話題的網路聲量，整理出母親節禮物熱門排行TOP 6，提供給想買禮物孝順媽媽的子女們參考，其中冠軍品項就是「彩妝保養品」。
記者賴禹妡／綜合報導
母親節禮物TOP 1是「彩妝保養品」
《Social Lab社群實驗室》發現，最多人推薦的母親節禮物就是「彩妝保養品」，讓媽媽在平時生活中也能好好寵愛自己。不少人將自己的愛用品牌整理成「孝順清單」，也有人建議帶媽媽一起去逛街，讓主角挑選自己適合的產品，總之一定能讓媽媽收禮時感動不已。
母親節必備康乃馨、蛋糕
母親節不只可以送實用的彩妝保養品，許多人認為儀式感的蛋糕、花束同樣不可少。除了母親節標誌性的康乃馨之外，也有人建議可以買浪漫的玫瑰花；至於蛋糕則可選擇特別的口味，或是自己親手做一個，將感謝心意透過手工蛋糕傳達給媽媽。
客製飾品感動媽媽
另外，還有不少人建議購買珠寶飾品、保健食品及香水等當母親節禮物。不需購買昂貴的款式，許多人選擇客製手環、吊飾來表達母親在心中的特別，一同配戴親子飾品更是相當溫馨；也可以選擇保健食品，多加照顧媽媽的健康，也會讓她倍感窩心。最重要的還是將「我愛媽媽」的心意表達出口，才能讓媽媽最直接感受到兒女的心意。