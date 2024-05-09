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冠軍不是康乃馨！母親節禮物「TOP 6」排行曝光　送這個最懂媽媽

▲《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月內「母親節禮物」話題的網路聲量，整理出母親節禮物熱門排行TOP 6，提供給想買禮物孝順媽媽的子女們參考。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月內「母親節禮物」話題的網路聲量，整理出母親節禮物熱門排行TOP 6，提供給想買禮物孝順媽媽的子女們參考。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

母親節即將在本週日（5/12）登場，不少人已經訂好餐廳準備慶祝，也有人正在苦惱該送什麼禮物才好。《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近3個月內「母親節禮物」話題的網路聲量，整理出母親節禮物熱門排行TOP 6，提供給想買禮物孝順媽媽的子女們參考，其中冠軍品項就是「彩妝保養品」。

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母親節禮物TOP 1是「彩妝保養品」

《Social Lab社群實驗室》發現，最多人推薦的母親節禮物就是「彩妝保養品」，讓媽媽在平時生活中也能好好寵愛自己。不少人將自己的愛用品牌整理成「孝順清單」，也有人建議帶媽媽一起去逛街，讓主角挑選自己適合的產品，總之一定能讓媽媽收禮時感動不已。

▲男約女友和友人烤肉，特別叮嚀「一定要化妝」，超扯結局讓網友看傻。（示意圖，非當事人／取自 Pixabay ）
▲《Social Lab社群實驗室》發現，最多人推薦的母親節禮物就是「彩妝保養品」，讓媽媽在平時生活中也能好好寵愛自己。（示意圖，非當事人／取自 Pixabay ）
母親節必備康乃馨、蛋糕

母親節不只可以送實用的彩妝保養品，許多人認為儀式感的蛋糕、花束同樣不可少。除了母親節標誌性的康乃馨之外，也有人建議可以買浪漫的玫瑰花；至於蛋糕則可選擇特別的口味，或是自己親手做一個，將感謝心意透過手工蛋糕傳達給媽媽。

▲男性多認為贈送花束不實在、花期短浪費錢，現證實花卉對女性確有好的影響力！（示意圖／取自 Unsplash ）
▲母親節不只可以送實用的彩妝保養品，許多人認為儀式感的蛋糕、花束同樣不可少。（示意圖／取自 Unsplash ）
客製飾品感動媽媽

另外，還有不少人建議購買珠寶飾品、保健食品及香水等當母親節禮物。不需購買昂貴的款式，許多人選擇客製手環、吊飾來表達母親在心中的特別，一同配戴親子飾品更是相當溫馨；也可以選擇保健食品，多加照顧媽媽的健康，也會讓她倍感窩心。最重要的還是將「我愛媽媽」的心意表達出口，才能讓媽媽最直接感受到兒女的心意。

▲母親節禮物排行（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲《Social Lab社群實驗室》整理出母親節禮物熱門排行TOP 6，其中冠軍品項就是「彩妝保養品」。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

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