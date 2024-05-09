報稅季不哭！天成文旅1泊2食最低2200 這5飯店也有2000住房優惠
天成文旅-繪日之丘為搶攻報稅季商機，即日起至2024年6月30日止祭出平日一泊二食住房優惠，週日至週四雙人入住含早優惠價每房2,200元起，親子溫馨溜滑梯四人房5,500元起，換算等同一人不到1,200元，即可入住一晚再享早餐與消夜，全新推出的自助式消夜無限嘗，還可免費使用飯店豐富趣味設施，以及50種零食吃到飽。另外，包含兆品嘉義酒店、承億文旅旗下三家飯店、高雄新開飯店「帕鉑候工所」，也都有雙人入住每晚2000元左右的優惠價格。
記者葉盛耀/綜合報導
天成文旅-繪日之丘提到，凡入住報稅季平日一泊二食住房優惠，可於晚上八點至十點可至繪日咖啡享用自助式經典消夜，吃得到魯熟肉，俗稱黑白切，為嘉義在地古早街邊小吃，包含經典肉捲、粉腸、炸排骨肉等。還有主廚砂鍋魚片，炸魚片與沙茶濃郁湯底一起燉煮成湯品。另有古早味苦茶油雞、手工爆漿包等。飲品提供精心現沖的濃郁醇厚泰式奶茶、沁涼清爽冬瓜檸檬汁及香濃滑順鮮奶紅茶。另有各式特色小吃、水果與甜點。
為了遠道而來的旅客，飯店貼心為房客準備專屬限定的茶聚活動，細細品嚐阿里山高山茶、道地美味茶點及現烤鬆餅，除此之外星空童樂室還有多達五十種古早味零食、餅乾與糖果，喚起童年的懷舊記憶，另有各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲等
📍兆品嘉義酒店
5月祭出感恩慈母月，即日起至5月31日入住兆品嘉義僅要1,919元起，再加碼贈送當地知名的飲品兌換券或嘉義在地伴手禮。
📍承億文旅
針對5月母親節檔期，推出專屬50歲以上族群限定優惠，凡憑50歲以上（含）身分證預訂，就可用最低1450元入住承億文旅，雙人入住等於每人725元，還含有早餐。一張身份證最多可訂4間房，需本人有入住，即日起至5月3日開放訂房，入住期間為即日起至6月28日。
優惠價格包含承億文旅六館：平日入住淡水吹風的水鳥標準雙人房、台中鳥日子的白文鳥標準雙人房、花蓮山知道的台灣白標準雙人房，最低27折，只要每晚1450元。墾丁雅客小半島也祭出初夏優惠，大白花蝶標準雙人房只要2,150元。
📍帕鉑候工所
高雄新開飯店「帕鉑候工所」，由港務局員工候船上工處與臨時休憩所（候工室）轉型的復古風情旅宿，走路3分鐘即達駁二藝術特區、還設有超大溜滑梯主題房，為慶祝飯店開幕，Klook即日起至5月8日獨家祭出全房型58折早鳥優惠，雙人房每晚最低約只要2,000元出頭。