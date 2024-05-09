農業部急發文各農會管控食安 中市衛生局：便當來自豐原團膳業者
新北市土城區裕德國際學校國小部5年級師生，前天到台中市新社農會進行食農教育，用餐後疑似出現食物中毒，逾百名師生出現上吐下瀉。農業部今天急發文各農會管控食安，根據台中市衛生局調查，當天是新社農會幫學校向豐原的團膳業者訂便當，並非農會供餐出問題。
記者顏幸如／台中報導
台中市近來發生多起學生集體食物中毒事件，其中兩起還是北部學生到台中，包括政大擊劍隊參與全大運，飯店早餐生菜沙拉疑似不潔，以及前天新北市土城區裕德國際學校，國小部262位師生到台中進行食農教育校外教學，當日午餐後有113位師生陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，13人就醫。
台中市議員蔡耀頡今（9）日質詢時指出，北部消費地的學生到農作物產地進行食農教育，卻吃到食物中毒，不僅讓台中市很難堪，更造成教育界大恐慌，要求衛生局清楚說明。
台中市衛生局長曾梓展表示，該事件是新社農會安排師生到馬力埔休閒農業區參觀、由豐原的團膳業者國澧食品供餐，事後262名學生有100多人疑似食物中毒，13人就醫，並非是吃農會自製的午餐。
蔡耀頡指出，目前正是母親節用餐高峰，但台中連續爆發學生食物中毒、和牛逾期、瘦肉精天選之肉事件，難令消費者安心，難道都無法預防嗎？曾梓展表示，食安處一年查察2萬多件、檢驗7千多件、其中90幾件異常，會針對餐飲業繼續嚴格控管。