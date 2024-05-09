「00940姊妹ETF」今日掛牌！走勢相對強、00944開盤一度守發行價
成分股和元大台灣價值高息ETF（00940）類似，被稱為「00940手足」的野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）今（9）日掛牌，首日表現守住發行價，表現比00940掛牌首日相對強勁，也讓投資人鬆了一口氣。
記者陳郁柔／台北報導
先前巨嬰月月配元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌首日跌破發行價，因此也讓投資人擔心接下來的月月配新兵掛牌表現，尤其是成分股雷同的00944。不過讓投資人鬆口氣的是、今日野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）以掛牌價15元開出，雖然上午10點27分左右隨著大盤跳水翻黑，下跌0.01元或0.07%，來到14.99元，不過跟00940比起來相對強勁。
00944標的指數為「台灣趨勢動能高股息指數」，以台灣上市上櫃普通股為母體，自通過流動性檢驗者，選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標股票，再運用股利及動能雙指標計算綜合分數，擇優選取50檔股票。每股發行價為15元，5月8日淨值為15元，募資規模約13億元。
最新前十大成分股、占比昨日也出爐，第一名為亞翔3.53%、其餘依序為長榮鋼3.2%、至上3.15%、漢唐3.1%、瑞儀3.02%、群光2.77%、鈊象2.77%、力成2.72%、宏全2.54%、中信金2.53%。