議員爆市場改建與建商勾結！柯文哲反嗆「當年是白癡突然搞清楚」
前台北市長柯文哲任內三大案持續延燒，藍營議員昨日再踢爆，柯文哲任內力推的第一漁果市場改建工程，原本預定經費140憶，結果根本蓋不成，擔心變成爛尾樓，逼得台北市長蔣萬安上任後，追加了49億的預算，議員抨擊前朝刻意讓中華工程綁標，讓他們先標下，再逼迫議會追加預算，質疑柯市府與建商勾結。對此，柯文哲今（9）日表示，每一筆預算都有在議會審查過，他反嗆市議員當年預算審查時你們在哪裡？「還是當年是白癡，現在突然搞清楚！」
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨今日上午在監察院前舉行「第三波民主改革 519草根行動啟動」記者會，會後接受媒體聯訪，針對魚果市場改建案爆爭議，有媒體提問，前幕僚、牛棚創意整合行銷執行長柯昱安透露，柯文哲在市長任內曾多次與威京集團主席沈慶京見面，且國民黨議員游淑慧質疑魚果市場工程標案可減項發包，但不能減掉主要功能，質疑柯當年減項發包是便宜行事？
柯文哲回應說，作為台北市長，每天都見過很多人，「所以不能說曾經跟柯文哲見過面的，就是有弊案」。
柯文哲進一步說，今天要打果菜市場，是不是？每一筆預算都曾經在議會審查過，今天所有出來講話的議員，「我就直接問你一個問題，當年你們在哪裡？這些預算在審查時，你們在哪裡？怎麼當年都不講話，現在全部都跳出來了？」
柯文哲反嗆，「還是你要跟我說，你當年是白癡，現在突然搞清楚了？」