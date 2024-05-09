拜登提當年事、狠酸川普：未兌現對鴻海的投資 鴻海回應了
微軟總裁史密斯昨（8）日造訪宣布將在美國威斯康辛州注資興建人工智慧資料中心，並且還選在當年鴻海宣布要建大尺寸面板廠的廠址。美國總統拜登昨日也出席同場活動，藉機把矛頭指向競選對手川普，抨擊當年大張旗鼓，卻未兌現鴻海投資承諾。對此，鴻海表示，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工數超過1000名，鴻海在威州投資規模達10億美元，持續追求與當地社區一同成長契機。
記者陳郁柔／台北報導
微軟昨日宣布在威州投資33億美元（約新台幣1067.9億元）興建人工智慧資料中心，其位於拉辛郡的新廠，原是鴻海集團在2018年承諾要興建的LCD面板廠廠址。2018年，時任鴻海集團董事長郭台銘與時任美國總統川普同台主持動土典禮，宣布投資100億美元（約新台幣3236億元），可創造1萬3000個工作機會，川普甚至形容這是「世界第8大奇蹟」。不過，鴻海2021年改稱，將對當地投資6.72億美元（約新台幣217.5億元）、增加1454個工作機會。
在美國選舉時，威州是兩黨競爭激烈的搖擺州之一，在2020年時、拜登以些微差距險勝川普。而今年11月美國將舉行總統選舉，民主黨的拜登與共和黨的川普可望再度對決，因此現在雙方戰火猛烈。拜登昨日也表示：「我的前任（川普）曾作出承諾。他落空的承諾比兌現的還多，令很多人以及拉辛郡這樣的社區被拋諸腦後。在我的任期內，我們作出承諾並加以兌現。」
鴻海今日接受訪問表示，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，鴻海集團在全球伺服器市占率約40%，威州廠區營運持續貢獻全球伺服器市場，目前威州廠區員工人數超過1000名，讓鴻海在全球伺服器市場位居領先地位。鴻海表示儘管市場需求和其他挑戰不斷改變，集團將持續與威州當地社區共同成長。
鴻海說明，從2020年以來3年期間，集團在威州廠區的雇用規模至少成長42%，近年來鴻海集團是當地拉辛郡（Racine）最大的納稅者，鴻海支持威州的科技創新與擴展，也成為當地利害關係人與合作夥伴打造基礎建設的重要支柱，鴻海在威州投資規模達10億美元。