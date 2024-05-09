賴清德將赴立院國情報告！邱毅籲在野堅持這方式：5問題讓他倒地
準總統賴清德20日將上任，立法院擬邀請他至立法院針對國家大政方針進行國情報告，預計最快5月24日登場。對此，前立委邱毅認為，在野黨應該堅持採即問即答的方式，且至少有5個問題可以令賴清德倒地不起，「賴清德的草包本色就要現形了。」
記者王德蓉／綜合報導
邱毅在臉書發文指出，立法院正在討論520以後，賴清德要來立法院做報告，報告最重要的部分就是詢答，究竟是採「即問即答」，還是「統問統答」，朝野存在很大的爭議。統問統答的方式，過去前總統李登輝用過，就等於在忽悠立委，沒有實質效果，問不個所以然，所以在野黨應該堅持採即問即答的方式，就像目前立委在質詢大小官員的做法。
邱毅表示，不過民進黨為保護賴清德，一定不會同意即問即答，這就要看朝野角力了，只要國民黨和民眾黨同心協力，民進黨篤定要敗下陣來。依目前情況，國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌的合作良好，祭出甲級動員，一定可以爭取到「即問即答」。
邱毅說，如果是即問即答，賴清德的草包本色就要現形了，至少有5個問題可以令他倒地不起：一是要不要查辦總統蔡英文的假博士案；二是要不要特赦前總統陳水扁；三是要不要取消2025非核家園目標，即如何解決台灣缺電問題；四是要不要開放陸客來台；五是要不要放棄台獨神主牌，還是「務實台獨工作者」嗎？