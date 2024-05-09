獨行俠次輪首戰遭雷霆痛宰！Luka Doncic直言：球隊打得不夠努力

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Luka Doncic坦言此戰球隊有些鬆懈了
「本場比賽我們打得不夠努力，我們需要做得更好才行。雖然我們一度將分差縮小到一分差，但之後我們鬆懈了，我們必須要一整場都努力打球。」「我要打得更拼，還要把球投進。一天之後我們就要打下一場比賽了，那將會是另一個獲勝的機會。」Luka Doncic賽後受訪時說到。
Doncic也談到此役自己的表現，他說：「誰在乎（自己的表現），我們就是輸了，要放眼下一場比賽，我們必須打得更好。他們（雷霆）是一支優秀的球隊，防守也相當優秀，要擊敗他們不會是件容易的事。」
雷霆主戰中鋒Chet Holmgren 認為球隊不能夠掉以輕心
雷霆一哥Shai Gilgeous-Alexander此戰展現優異的要犯規能力，攻下全場最高29分，主戰中鋒Chet Holmgren則繳出有19分7籃板3阻攻成績，Jalen Williams也有18分進帳，3人聯手幫助西區龍頭雷霆，保持季後賽至今5場比賽全勝表現。雷霆總教練Mark Daigneault賽後受訪則是強調，球隊不會因此鬆懈，他表示：「我想我們可以預期的是，他們之後會打得比今天更好，我們最不想要的就是低估對手。」
至於Chet Holmgren則是表示，Luka Doncic和Kyrie Irving一定會有所調整，球隊仍然不能掉以輕心，「很高興我們贏了第一場比賽，但現在還不是開心的時候，系列賽還沒結束。我們就是努力用不同的防守策略，來對付他們，但Kyrie和Luka一定會回過頭，看比賽錄影做調整，我們仍然不能掉以輕心。」
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