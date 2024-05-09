重返職場好難！台灣女性勞參率回不來　二度就業困境曝

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調查發現，想要二度就業，最容易面臨的困境包括工時太長無法兼顧家庭56.3%、找不到合適工作55.5%、工作選擇少54.9%、企業主拒絕中高齡求職者50.3%。調查也發現，女性上班族認為就算回到職場，平均也需要2.8個月的磨合期，重新適應工作。
1111人力銀行公關經理曾仲葳分析，從主計處的統計發現，112年女性勞動參與率的高峰在25到29歲，勞參率88.79%，而後隨著年歲增長明顯下滑，在40歲以後掉到8成以下，50歲後跌破7成，相反的，男性在50歲之前勞動參與率都落在9成5左右，明顯觀察到台灣女性因為婚育的因素退出職場。
曾仲葳指出，以國發會2022年公布的數據來看，女性為了照顧老人、小孩等因素而退出勞動市場的人數高達33萬人，其中有22萬人是為了照顧家中未滿12歲的子女；相比之下，男性為了照顧家中子女而退離職場的人數僅2000多人，差距懸殊。
曾仲葳提到，重要的是，其他國家女性勞參率同樣會因為照顧家庭而下降，但過幾年會重回勞動市場，呈現「雙峰」的曲線，但台灣女性的勞參率則呈現回不來的下滑趨勢，可以看出台灣女性在重返職場二度就業的路上，面臨更大的挑戰。
被問及該如何提升女性勞參率，曾仲葳直言，近幾年職場缺工狀況非常嚴重，企業對待女性重返職場的態度可能也會更加友善，加上近年來蠻倡導男女平權、ESG等觀念，企業讓職場環境變得更加幸福，也可以留住更多員工。
至於什麼樣的職場條件，會讓女性最有幸福感？調查顯示，讓女性感覺到幸福的企業最重要條件依序是有年終獎金/分紅、同事相處氣氛融洽、工作可彈性安排、完整就業培訓以及每年固定加薪。看出女性上班族除了在意年終、獎金，對於工作氣氛、彈性工時也是女性在找工作時特別重視的需求。
曾仲葳表示，每個人對幸福的感受度不同，女性在意同事相處融洽氛圍、年輕族群偏好工作與生活平衡，當然更有不少上班族鍾愛高薪企業，1111人力銀行為全台上班族提供幸福求職指標，舉辦2024幸福企業票選，活動已邁入第五屆，吸引超過3000家企業角逐，歡迎各公司行號共襄盛舉踴躍報名，報名時間至7月中旬截止，歡迎上班族熱情響應投票。