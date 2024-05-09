新台幣恐回測32.5元！匯銀估日圓若未再貶破160 有望區間整理
美元續強，日圓貶不停，即便日本央行植田和男警告，日圓兌美元今（9）早盤一度下探155.7，新台幣兌美元開貶後，即便一度翻升破32.4元，又回貶至32.445元，貶值3.7分。匯銀人士指出，雖然在日圓、人民幣及韓元都走貶下，新台幣有測向32.5元的意味，但近期市場仍處在美國聯準會（Fed）利率決策後的消化整理階段，在日圓尚未跌破前低以前，新台幣兌美元應該不會脫離區間整理格局，預估今日仍將在32.4元至32.5元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
財政部昨日公布，4月出口年增4.3%，遠低於市場預期的年增10.15%，仍為連續6個月呈現正成長；進口金額年增6.6%；貿易順差為64.6億美元。新台幣兌美元連2個交易日收貶，匯銀人士分析，美元表現強勢，亞洲貨幣普遍走弱，出口商在32.4元上方拋匯意願不低，使得新台幣貶值幅度可控，午後更持續收斂至終場僅以小貶作收。
匯銀人士進一步指出，由於當日流動性不佳，價格波動偏大可以看得出來，顯示出市場並未有明確方向可依循，匯價變動較容易過頭，而新台幣在亞幣表現算強，主要因出口商拋匯撐場。
不過，由於日圓、人民幣與韓元都走貶，新台幣有測向32.5元的意味，只是昨日在股市開低走高，加上外資並未一股腦匯出，出口商逢高積極拋匯，使得新台幣的貶值幅度逐漸縮小，午後甚至因一度有外資匯入，使得新台幣一度回到32.4元之上。
匯銀人士認為，近期匯率仍處在美國Fed會後的消化整理階段，即便日圓在上周一波反彈後回貶，在日圓尚未跌破160前低以前，新台幣兌美元應該不會脫離區間整理格局，預估今日新台幣兌美元交易區間在32.4元至32.5元。
※【NOWnews 今日新聞
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