520前一天解禁口罩令 薛瑞元：新總統上任前結束是不錯的選擇
衛福部昨（8）日決議5/19全面解除口罩令，也令外界好奇為何選在新任總統上任前一天鬆綁，以及口罩解封是否會對腸病毒疫情帶來影響？對此，衛福部長薛瑞元今（9）日回應表示，腸病毒不會空氣傳染，兩者不衝突。至於新總統上任前結束COVID-19防治管制措施，應該也是不錯的選擇。
記者魏妤庭／台北報導
醫院、診所、老人福利機構等，目前仍是列為應強制戴口罩場所，疾管署昨日開會討論，確定將在5/19起調整醫療（事）機構、老人福利機構，從強制改為建議戴口罩場所，也就是說，口罩令將全面解除，民眾在醫院沒戴口罩也不會挨罰，可以考量自身身體狀況再決定是否戴口罩。
薛瑞元今日出席立法院社會福利及衛生環境委員會再生醫療雙法審議會議，會前接受媒體聯訪，被問及口罩解禁是否會對腸病毒疫情帶來影響？對此，他回應表示，疾管署持續密切關注腸病毒疫情，並提到腸病毒透過接觸傳染，並不具空氣傳染，所以解除口罩令與腸病毒疫情並不衝突。
同時，被問及解除口罩令的時間點為何選在5/19新總統上任前一天？薛瑞元表示，相關鬆綁措施是傳染病防治諮詢議會決定，但新總統上任前，就把COVID-19防治相關管制措施做一個結束，應該也是不錯的選擇。