監院前發起5/19遊行 柯文哲曝原因：當年被彈劾才當台北市長
準總統賴清德將於520就職，民眾黨主席柯文哲今（9）日率領黨籍立委與黨公職在監察院門口，宣布要在19日下午2時於民進黨中央黨部前的北平東路舉辦遊行。針對為何發起遊行地點選在監察院前？柯文哲回應說，自己當年就是被監察院彈劾，所以才當台北市長，且廢除考監兩院也是民進黨主張，結果執政時要酬庸太多人，提好提滿人選。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨今日上午在監察院前舉行「第三波民主改革 519草根行動啟動」記者會，媒體聯訪時被問到為何選在監察院前宣布活動？柯文哲說，「坦白大家講，我當年就是被監察院彈劾，才當台北市長」，廢考、監兩院是民進黨的主張，其實國民黨也贊成，在這次2024大選時，今天民眾黨要求的改革，就是從民進黨曾答應過的改革開始做起。
柯文哲表示，「民進黨不是說要廢除考監兩院嗎？」結果自己執政時要酬庸的人太多了，提好提滿，「所以我們就從這當起點，我們從民進黨曾經答應的改革開始做起。」
媒體追問，日前民進黨政策會執行長王義川酸519遊行說，如果講的內容都重複，乾脆選在冷氣房辦就好，不用走上街頭作秀？柯文哲回應說，他們不需要去評論任何一個人講的話，每一個國民有表達意見的權利跟自由，他們都尊重，「但有些人聽聽就好，不用理他。」