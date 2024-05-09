王淨跳ILLIT《Magnetic》手指舞 越跳越慢被笑：在數1月大2月小
藝人王淨憑著姣好的外貌和古靈精怪的性格，獲得不少粉絲的喜愛，她也因為演出《返校》、《人選之人－造浪者》、《周處除三害》等戲劇，人氣不斷飆漲，演技備受肯定。而王淨經常透過社群跟大家分享日常生活，近日她就上傳了一段影片，試圖要模仿韓國女團ILLIT的爆紅歌曲〈Magnetic〉手指舞，殊不知跳完之後被網友笑說：「你是不是在數一月大二月小。」
記者洪生儒／綜合報導
王淨昨（8）日透過IG發了一段影片，從影片中可以看到，她帶著白色鴨舌帽跟口罩，身穿細肩帶連身裙，站在玻璃窗外面大跳近期熱度很高的「手指舞」。王淨雖然眼神非常專注且認真的要展現舞技，但她數手指數到一半，速度就漸漸放慢，最後自己忍不住笑場趕緊離開，逗趣又呆萌的反應讓不少人看完影片都笑翻。
王淨自己也在貼文中寫道：「算數跟舞技都不在水平上。」而KID（林柏昇）看完影片也笑說：「會不會啦！我都學會了！」王淨則趕緊跟KID求救「教我！」也有網友好奇發問：「你是不是在數一月大二月小」、「一月大二月小三月大...」，王淨則表示：「這個東西從小也是很困擾我。」
影片上傳不到一天，就已經突破120萬的播放次數，許多網友看完也都紛紛留言表示：「教妳一下好惹」、「怎麼那麼口愛啦」、「也算是一種跳舞鬼才」、「可以重看一百次耶」、「曹在鏡頭外笑得很開心」、「這個是在表演算命還是算錢」、「所以這是算數還是舞技？」、「超級可愛的，我還可以知道是哪支舞。」
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