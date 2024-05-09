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道奇「核彈頭」打線有多強大？大谷翔平已連2場熄火　仍豪奪7連勝

▲洛杉磯道奇「核彈頭」打線有多強大？大谷翔平已連2場熄火，仍豪奪7連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇「核彈頭」打線有多強大？大谷翔平已連2場熄火，仍豪奪7連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在今（9）日面對邁阿密馬林魚的比賽，共4打數沒有安打，已是連續第2場無安打表現，不過隊友Teoscar Hernandez在第6局的敲出致勝的2分砲，幫助道奇豪奪本季新高的7連勝。除了先發投手回穩外，「核彈頭」打線是這波連勝中的最大功臣，即便大谷翔平熄火，Mookie Betts、Freddie Freeman等人都能即時貢獻安打，或甚至敲出全壘打，而全隊打擊率也領先全大聯盟。

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道奇打線有5人打擊率突破3成　全大聯盟唯2球隊

如同上述所提到幾人，道奇打線可怕的原因在於，前3棒的「MVP打線」打擊率驚人，分別為Mookie Betts的3成46，再來是大谷翔平的3成55、Freddie Freeman的3成01，幾乎都能為球隊獲得攻佔上壘包的機會。同時，甚至連銜接中、後段棒次的捕手Will Smith、中外野手Andy Pages也分別有3成31、3成08的打擊率，讓整體進攻毫無死角。

值得一提的是，道奇打線共有5人打擊率突破3成，截至本日為止，全大聯盟僅有道奇、聖地牙哥教士達到此項數據。右外野手Teoscar Hernandez雖然打擊率不到3成，但今日敲出兩分砲之後，賽季已累積10發全壘打，位居全聯盟第五，三壘手Max Muncy也以9轟緊追在後。

先發投手群回溫　戰績一路扶搖直上

道奇打擊火力固然驚人，但先發投手群的穩定，也是這波連勝必不可少的助力。目前道奇全隊自責失分率為3成25，為全聯盟第4好，僅次於波士頓紅襪、紐約洋基以及馬林魚。

即便道奇投手群傷兵滿滿，包含Clayton Kershaw、Bobby Miller、Dustin May、Tony Gonsolin等一眾豪華投手，但現有的先發輪值依然相當穩定，新任王牌Tyler Glasnow已經拿下6勝1敗成績，而James Paxton還有走出開季亂流的山本由伸也都累積了4場勝投。

綜上而論，道奇截至目前為止，在先發、打線部分都展現毫無疑問的強大，但近日主戰後援投手Joe Kelly傳出受傷消息，牛棚戰力將可能成為道奇能否續寫7連勝紀錄的一大考驗。

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