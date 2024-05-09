Aaron Judge「開庭」攜手Soto猛灌8打點！洋基9：4送太空人4連敗

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洋基3名強打此役皆開轟 助隊早早拉開分差
本場比賽洋基推派左投Carlos Rodon先發，至於太空人則是派出Spencer Arrighetti應戰。太空人此役在首局就有攻勢，靠著Kyle Tucker連續2天開轟，幫助球隊首開紀錄，取得1：0領先。不過洋基很快就有所回應，Juan Soto 1下敲出逆轉2分砲將比分逆轉，2局下Soto再度敲安，打回1分打點，3局下輪到Aaron Judge與Giancarlo Stanton發威，開轟重擊菜鳥先發Spencer Arrighetti，助洋基3局打完就取得5：1領先。
6下洋基攻勢再起，Juan Soto 在滿壘時先靠著內野滾地球再進帳1分打點，接著Judge補上一支二壘安打，打進2分，幫助洋基取得8：1領先。太空人7上靠著Jake Meyers的三壘安打追回1分，8上再靠著Jeremy Peña的陽春彈再追1分，不過原先落後分數太多，終場太空人無力追趕，以4：9不敵洋基苦吞4連敗，至於條紋軍團則是收下5連勝。
Juan Soto替Aaron Judge近期的好表現 感到相當高興
洋基強打「法官」Aaron Judge儘管開季表現不理想，但近期看得出有慢慢增溫，近5場比賽都有敲出安打。而Juan Soto賽後也接受媒體訪問，談到本場比賽Judge的打擊狀況，Soto說到：「我對他（Aaron Judge）現在的狀態感到相當高興。如果他整個賽季都能夠保持這樣的狀態，那我們不能夠對他要求更多。如果他往後可以繼續達成今天做到的這些事情，我們還能要求什麼呢？」
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