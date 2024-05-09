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買林俊傑演唱會「結帳後變潘瑋柏」！售票平台出包　歌迷損失50萬

▲林俊傑南昌演唱會6日門票開賣，不少民眾控訴搶到票結帳後，竟變成買到潘瑋柏的演唱會，歌迷們總計損失50萬元。（圖／林俊傑微博）
▲林俊傑南昌演唱會6日門票開賣，不少民眾控訴搶到票結帳後，竟變成買到潘瑋柏的演唱會，歌迷們總計損失50萬元。（圖／林俊傑微博）

記者薛羽彤／綜合報導

林俊傑6月1、2日將在大陸南昌開唱，6日門票開賣，售票網站卻出包，多位粉絲指控，明明網站點進去是林俊傑南昌演唱會門票，結完帳後卻變成潘瑋柏的演唱會，退票還要收50%手續費，已經超過50名歌迷受害，損失超過10萬人民幣（約50萬台幣），他們已成立群組正準備證據投訴售票網站。

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▲大陸售票平台出包，民眾購買林俊傑演唱會卻變成潘瑋柏的。（圖／林俊傑微博）
▲大陸售票平台出包，民眾購買林俊傑演唱會卻變成潘瑋柏的。（圖／林俊傑微博）
有網友投訴售票平台「大麥網」，明明結帳前顯示是林俊傑演唱會門票，沒想到結完帳後卻變成潘瑋柏的門票，而且若要退票還要收取50%手續費，讓不少粉絲氣炸。一名歌迷向陸媒透露，她將自己的遭遇分享到社群平台上後，發現竟有不少人遇到跟她一樣的情況，人數超過50人，他們私訊大麥網處理，客服態度敷衍，還稱是歌迷自己不小心，目前他們已成立群組，準備證據要訴求全額退票。

▲民眾購買林俊傑演唱會卻變成潘瑋柏的，退票還要收50%手續費。（圖／潘瑋柏臉書）
▲民眾購買林俊傑演唱會卻變成潘瑋柏的，退票還要收50%手續費。（圖／潘瑋柏臉書）
大麥網客服回應，堅稱並無「跳票」問題，並建議消費者如果有圖片或影片證據可向客服反應。網友痛批大麥網已非首次出包，有粉絲表示曾經「買林俊傑結果跳到吳克群」，還有購買林俊傑的門票卻變成林子祥的，系統出錯情況頻繁，引發眾怒。

▲大陸售票系統出包，有多達50位民眾受害。（圖／經視直播微博）
▲大陸售票系統出包，有多達50位民眾受害。（圖／經視直播微博）
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