MLB／3轟炸退賽揚強投Justin Verlander　洋基10:3太空人收4連勝

Brunson帶傷復出成「紐約救世主」！54年前傳奇中鋒Reed也曾做過

▲Jalen Brunson複製Willis Reed的經典畫面，他在次輪季後賽G2在首節因右腳傷勢退出比賽的情況下，於第三節回歸，率隊完成逆轉，以130：121擊敗印第安納溜馬。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jalen Brunson複製Willis Reed的經典畫面，他在次輪季後賽G2在首節因右腳傷勢退出比賽的情況下，於第三節回歸，率隊完成逆轉，以130：121擊敗印第安納溜馬。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

紐約尼克傳奇中鋒Willis Reed是紐約運動史上圖騰般的人物，而如今Jalen Brunson也追逐前輩的腳步，接下了尼克「鐵血風格」的棒子。他在今（9）日進行的次輪季後賽G2，於首節因右腳傷勢退出比賽的情況下，在第三節回歸，全場球迷歡聲雷動。這經典復刻了Reed在1970年帶傷復出，於總冠軍賽G7擊敗洛杉磯湖人的戰役，讓他成為尼克球迷的大英雄。最終Brunson此役攻下29分，率尼克以130：121逆轉擊敗印第安納溜馬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Willis Reed在1970年總冠軍戰搶七復出　帶領尼克奪得首冠

此役Brunson在首節無碰撞的情況下，突然感到不適，要求下場回更衣室治療，尼克官方也很快宣布他因為右腳痠痛關係，不確定此役能否回歸。但Brunson短暫治療後立刻復出，全場18投11中，攻下29分，帶領尼克在下半場完成逆轉，系列賽取得2：0領先。

這一幕似曾相似，因為在54年前，在1970年5月8日，名人堂中鋒Willis Reed在總冠軍賽第7戰，於麥迪遜廣場花園球場在一度退出比賽的情況下，一瘸一拐地復出，帶領尼克擊敗湖人隊，並贏得球隊第一座總冠軍，這也是NBA史上的一個經典時刻。

Brunson率「維拉諾瓦幫」上演驚奇　鐵人主力保底操滿40分鐘

本場比賽尼克陷入苦戰，Brunson下半場帶傷復出激勵了團隊士氣，而尼克全隊也跟著他燃燒場上所能奉獻的一切，這一群以維拉諾瓦大學（Villanova University）為班底的球隊，完美適應總教練Tom Thibodeau的鐵血執教風格，有著能忍受極長上場時間的鐵人體能，以及每一分、每一秒高強度對抗的驚人意志。

Josh Hart在此役出戰48分鐘，得到19分15籃板7助攻，Donte DiVincenzo打了將近44分鐘，得到28分6籃板4助攻。中鋒Isaiah Hartenstein出賽39分鐘，得到14分12籃板8助攻；前鋒OG Anunoby上場28分鐘，得到28分。如果Brunson沒有在上半場的大部分時間離開比賽，他的出場時間將超過40分鐘。他打滿了整個下半場，第四節攻下14分。

賽後Thibodeau稱讚Brunson：「他太堅韌了，這就是他的性格，這也是我們球隊的性格。」談到中場復出時的歡呼聲和MVP歡聲，Brunson表示，「這個地方對我來說很特別，我很感激球迷們所做的一切。」

Brunson在來到尼克隊之後，成為「大蘋果」復興的新希望，他也沒有辜負球迷這一份厚愛，他連續4場季後賽至少砍下40、傳出5次助攻，為NBA歷史上第一人。今晚這個紀錄終止了，但他反而創造了自己的第一個經典季後賽時刻，讓人難忘。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

尼克130：121逆轉溜馬！Brunson帶傷復出砍29分　Marbury到場聲援

NBA／詹皇不會過多插手「選帥」事宜　湖人在市場上沒有太多選擇

NBA季後賽／尼克中鋒Mitchell Robinson左腳踝再度受傷　將缺席G2

NBA季後賽／Brunson砍43分！尼克121:117勝溜馬　系列賽1：0領先

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞