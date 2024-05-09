Brunson帶傷復出成「紐約救世主」！54年前傳奇中鋒Reed也曾做過

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此役Brunson在首節無碰撞的情況下，突然感到不適，要求下場回更衣室治療，尼克官方也很快宣布他因為右腳痠痛關係，不確定此役能否回歸。但Brunson短暫治療後立刻復出，全場18投11中，攻下29分，帶領尼克在下半場完成逆轉，系列賽取得2：0領先。
這一幕似曾相似，因為在54年前，在1970年5月8日，名人堂中鋒Willis Reed在總冠軍賽第7戰，於麥迪遜廣場花園球場在一度退出比賽的情況下，一瘸一拐地復出，帶領尼克擊敗湖人隊，並贏得球隊第一座總冠軍，這也是NBA史上的一個經典時刻。
Brunson率「維拉諾瓦幫」上演驚奇 鐵人主力保底操滿40分鐘
本場比賽尼克陷入苦戰，Brunson下半場帶傷復出激勵了團隊士氣，而尼克全隊也跟著他燃燒場上所能奉獻的一切，這一群以維拉諾瓦大學（Villanova University）為班底的球隊，完美適應總教練Tom Thibodeau的鐵血執教風格，有著能忍受極長上場時間的鐵人體能，以及每一分、每一秒高強度對抗的驚人意志。
Josh Hart在此役出戰48分鐘，得到19分15籃板7助攻，Donte DiVincenzo打了將近44分鐘，得到28分6籃板4助攻。中鋒Isaiah Hartenstein出賽39分鐘，得到14分12籃板8助攻；前鋒OG Anunoby上場28分鐘，得到28分。如果Brunson沒有在上半場的大部分時間離開比賽，他的出場時間將超過40分鐘。他打滿了整個下半場，第四節攻下14分。
賽後Thibodeau稱讚Brunson：「他太堅韌了，這就是他的性格，這也是我們球隊的性格。」談到中場復出時的歡呼聲和MVP歡聲，Brunson表示，「這個地方對我來說很特別，我很感激球迷們所做的一切。」
Brunson在來到尼克隊之後，成為「大蘋果」復興的新希望，他也沒有辜負球迷這一份厚愛，他連續4場季後賽至少砍下40、傳出5次助攻，為NBA歷史上第一人。今晚這個紀錄終止了，但他反而創造了自己的第一個經典季後賽時刻，讓人難忘。
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