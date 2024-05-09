川普藐視法庭、10次違反禁言令 紐約市長：已為他準備好監獄
美國前總統川普（Donald Trump）官司纏身，除了與豔星的封口費案審判正在進行，還被紐約法院的法官以藐視法庭的罪名，處以罰款並禁言，不過川普似乎仍沒有閉嘴的打算。紐約市長亞當斯（Eric Adams）當地時間7日表示，如果川普繼續違反禁言令，不排除會因此入獄，已為其「準備好了監獄」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《國會山莊報》等美媒報導，亞當斯7日在面對記者提問時回應，「我們專業的紐約市懲教署署長，已為川普或許將被關入雷克島監獄（Rikers Island jail）做好準備。」就在前1天，川普才又因為被法官裁定第10次違反禁言令，罰了1000美元。
針對川普的禁言令，禁止他公開談論證人、陪審員以及與封口費案相關的人士，紐約法院的法官莫查（Juan Merchan）上月底就已對川普處以9000美元的罰款，並要求他刪除網路上的9篇不當言論，同時警告川普若屢勸不聽、再次發文藐視法庭，就會把他送進監牢，儘管入獄被視為「最後的手段」。
川普當地時間週三則再次抱怨，稱禁言令害他不能在封口費案中為自己說話，質疑為何其他人可以發聲、就他不行，嗆道：「憲法規定的言論自由權是我們國家生活的重要組成部分，卻被如此不公平地剝奪，這種感覺真的很糟糕，尤其是當你反對的所有卑鄙小人、下流分子和騙子，都被允許發表言論的時候」。
川普還不滿的指出，乖乖坐著聽那些針對自己的「謊言」，實在是件困難的事：「因為你知道，如果你做出回應，即使是以最謙虛的方式，一位腐敗且高度矛盾的法官也會告訴你，你可能會被關進監獄。」