徐巧芯老屋喊賣4千萬！旅美教授轟「極度貪婪」：有炒房意圖

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翁瑞達分析，特權炒房有2項要素，炒房意圖與利用特權。根據這2項要素的組合，徐巧芯在面對特權炒房的指控時有3種可能的回答，若企圖與特權皆無，如果徐巧芯沒有炒房的企圖，也未曾利用特權，她應該回答：「我願意用原價1800萬出售，誰都可以買！」原價出售可證明她沒有炒房企圖；誰都可以買也可證明她未曾利用特權。
翁瑞達續指，若有企圖無特權，如果徐巧芯確實有炒房企圖，但並未利用特權，她應該回答：「我願意以市價出售，誰都可以買！」以市價出售表示徐巧芯有炒房意圖，但只賺取合理的增值，所以並未利用特權，而且誰都可以買；若意圖與特權皆有，如果徐巧芯確實利用特權炒房，她就會回答：「我願意以4000萬出售，明天就交屋。」徐巧芯以1800萬購入的老舊公寓，3年後竟然要以4000萬出售，這樣的獅子大開口證明徐巧芯有炒房意圖，而且極度貪婪。
翁瑞達表示，在都更計畫尚未曝光前，徐巧芯掌握先機低價買進。儘管房子還沒完成都更，徐巧芯就開出高價求售。中間的差價就是徐巧芯可以賺取的特權暴利。徐巧芯慣於說謊，所以也要經常圓謊，所有慣性說謊者都有相同的弱點：圓謊時會不小心露餡，講出藏在內心的真話；可惜的是，徐巧芯講真話時一般人不易察覺，讓她有脫身的機會。「還好我專治慣性說謊者，抓到徐巧芯自證特權炒房的真心話：買進1800；賣出4000！」