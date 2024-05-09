徐巧芯嗆「側翼到我家拍來拍去」！律師貼「這張照」猛打臉

徐巧芯老屋喊賣4千萬！旅美教授轟「極度貪婪」：有炒房意圖

▲翁瑞達指出，徐巧芯以1800萬購入的老舊公寓，3年後竟然要以4000萬出售，痛批貪婪。（圖／記者葉政勳攝）
▲翁瑞達指出，徐巧芯以1800萬購入的老舊公寓，3年後竟然要以4000萬出售，痛批貪婪。（圖／記者葉政勳攝）

記者王德蓉／綜合報導

國民黨立委徐巧芯近期話題不斷，近日被指2021年曾在京華城附近買一間中古屋，質疑她靠內線消息獲利，該房未來可賣6000萬元；徐巧芯駁斥開嗆「願意用4000萬元賣出，要的話明天立即交屋」。對此，旅美教授翁達瑞今（9）日痛批，徐巧芯以1800萬購入的老舊公寓，3年後竟然要以4000萬出售，「這樣的獅子大開口證明徐巧芯有炒房意圖，而且極度貪婪。」

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翁達瑞指出，徐巧芯被控在都更區買房，企圖賺取暴利，而且還利用政治特權。徐巧芯有無特權炒房，由她本人來回答最精確。問題是，徐巧芯會據實回答嗎？「當然會！儘管徐巧芯說謊像呼吸一樣自然，有關特權炒房一事，她已經據實回答了，只是大家都沒有在注意聽。」徐巧芯3年前以1800萬購入一棟中古屋，據稱都更後的價值超過4000萬。面對特權炒房的質疑時，徐巧芯本要否認，結果反而自證她利用特權炒房。

翁瑞達分析，特權炒房有2項要素，炒房意圖與利用特權。根據這2項要素的組合，徐巧芯在面對特權炒房的指控時有3種可能的回答，若企圖與特權皆無，如果徐巧芯沒有炒房的企圖，也未曾利用特權，她應該回答：「我願意用原價1800萬出售，誰都可以買！」原價出售可證明她沒有炒房企圖；誰都可以買也可證明她未曾利用特權。

翁瑞達續指，若有企圖無特權，如果徐巧芯確實有炒房企圖，但並未利用特權，她應該回答：「我願意以市價出售，誰都可以買！」以市價出售表示徐巧芯有炒房意圖，但只賺取合理的增值，所以並未利用特權，而且誰都可以買；若意圖與特權皆有，如果徐巧芯確實利用特權炒房，她就會回答：「我願意以4000萬出售，明天就交屋。」徐巧芯以1800萬購入的老舊公寓，3年後竟然要以4000萬出售，這樣的獅子大開口證明徐巧芯有炒房意圖，而且極度貪婪。

翁瑞達表示，在都更計畫尚未曝光前，徐巧芯掌握先機低價買進。儘管房子還沒完成都更，徐巧芯就開出高價求售。中間的差價就是徐巧芯可以賺取的特權暴利。徐巧芯慣於說謊，所以也要經常圓謊，所有慣性說謊者都有相同的弱點：圓謊時會不小心露餡，講出藏在內心的真話；可惜的是，徐巧芯講真話時一般人不易察覺，讓她有脫身的機會。「還好我專治慣性說謊者，抓到徐巧芯自證特權炒房的真心話：買進1800；賣出4000！」

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