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母親節訂位倒數！栢麗廳加開第2輪　漢來海港、饗食天堂2時段有位

▲本週將迎來母親節，週末餐廳人氣旺，晶華酒店栢麗廳因為訂位人數暴增近100位，確定5月11日週六將加開第二輪。（圖／台北晶華酒店提供）
▲本週將迎來母親節，週末餐廳人氣旺，晶華酒店栢麗廳因為訂位人數暴增近100位，確定5月11日週六將加開第二輪。（圖／台北晶華酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

這個週末5月12日將迎來母親節檔期，預計全台餐廳訂位熱絡，業者大多表示，觀察兩天訂位狀況目前幾乎都已客滿。漢來美食提到，最熱門的漢來海港自助餐廳，只剩週日晚餐時段的第二輪還有座位。台北晶華酒店的栢麗廳也因為訂位人數爆增，確定週六將加開第二輪，旗下有多家buffet餐廳的饗賓集團也提到，全台饗食天堂也只剩下午茶時段還有空位可預訂。現階段還未預訂母親節檔期外出吃飯的民眾，可得把握最後機會。

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即便五月全台民眾面臨繳稅季，但是一年一度的重要節日母親節也到來，幾乎全家都會計畫聚餐，餐飲業者無不把握此商機，推出各式多樣化餐點與優惠。能一次吃到破百道料理的吃到飽餐廳是許多人聚餐時的首選，因為能兼顧到全家大小喜好。

旗下有7家海港自助餐廳的漢來美食就提到，全台7家的海港自助餐廳5月份的假日時段早就幾乎已客滿，目前僅剩本週日5月12日的晚餐時段的第二輪還有空位可訂。吳若寧副總也提到，今年初試啼聲首次選於漢來巨蛋宴會廳推出於母親節「大團圓午宴」，限量僅20桌的主題宴會，每桌10位只要12,888元、半席每桌5位7,688元，規模比照農曆春節圍爐宴，嚴選烏魚子、干貝、龍虎斑、松阪豬等高檔食材，目前已銷售一空。

▲漢來海港自助餐廳本週末的母親節兩天檔期，僅剩晚餐時段的第二輪還有座位可預訂。（圖／漢來美食提供）
▲漢來海港自助餐廳本週末的母親節兩天檔期，僅剩晚餐時段的第二輪還有座位可預訂。（圖／漢來美食提供）
另外，由漢來宴會廳推出、每年都造成搶購的母親節外賣席菜，6人份優惠價6888元，目前也已有60組的業績。而漢來美食旗下的其他餐廳則也幾乎超過9成滿，只剩零星座位。

另一家台北人氣自助餐廳，即台北晶華酒店的栢麗廳，也因為訂位人數爆增至少100人，因此確定週六將加開第二輪場次。至於今年剛轉店址至大直英迪格酒店內的館外餐廳「泰市場」，也傳出候補人數近100人，晶華酒店蔡惠茹協理表示，目前正在主動聯繫客人，統計最後確定會來用餐的人數。另外，主打選用高檔海陸食材的涮涮鍋、壽喜燒「三燔本家」目前則還有位子，預約大約9成滿。而Robin’s鐵板燒及牛排館、中餐廳晶華軒目前已客滿。

▲台北晶華酒店的館外自助式餐廳「泰市場」，提供各式生猛海鮮，目前母親節兩天檔期也已預約爆滿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北晶華酒店的館外自助式餐廳「泰市場」，提供各式生猛海鮮，目前母親節兩天檔期也已預約爆滿。（圖／記者蕭涵云攝）
至於旗下有饗A Joy、饗饗、旭集、饗食天堂等人氣自助餐廳品牌的饗賓餐旅，目前也確定僅有饗食天堂幾家分店中的下午茶時段還未滿，尚有零星座位，民眾還可撥電話預約。

▲「饗食天堂」本週末的下午茶時段還有零星座位可預訂，圖為高雄夢時代店。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「饗食天堂」本週末的下午茶時段還有零星座位可預訂，圖為高雄夢時代店。（圖／記者陳美嘉攝）

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