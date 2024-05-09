母親節訂位倒數！栢麗廳加開第2輪　漢來海港、饗食天堂2時段有位

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旗下有7家海港自助餐廳的漢來美食就提到，全台7家的海港自助餐廳5月份的假日時段早就幾乎已客滿，目前僅剩本週日5月12日的晚餐時段的第二輪還有空位可訂。吳若寧副總也提到，今年初試啼聲首次選於漢來巨蛋宴會廳推出於母親節「大團圓午宴」，限量僅20桌的主題宴會，每桌10位只要12,888元、半席每桌5位7,688元，規模比照農曆春節圍爐宴，嚴選烏魚子、干貝、龍虎斑、松阪豬等高檔食材，目前已銷售一空。
另外，由漢來宴會廳推出、每年都造成搶購的母親節外賣席菜，6人份優惠價6888元，目前也已有60組的業績。而漢來美食旗下的其他餐廳則也幾乎超過9成滿，只剩零星座位。
另一家台北人氣自助餐廳，即台北晶華酒店的栢麗廳，也因為訂位人數爆增至少100人，因此確定週六將加開第二輪場次。至於今年剛轉店址至大直英迪格酒店內的館外餐廳「泰市場」，也傳出候補人數近100人，晶華酒店蔡惠茹協理表示，目前正在主動聯繫客人，統計最後確定會來用餐的人數。另外，主打選用高檔海陸食材的涮涮鍋、壽喜燒「三燔本家」目前則還有位子，預約大約9成滿。而Robin’s鐵板燒及牛排館、中餐廳晶華軒目前已客滿。
至於旗下有饗A Joy、饗饗、旭集、饗食天堂等人氣自助餐廳品牌的饗賓餐旅，目前也確定僅有饗食天堂幾家分店中的下午茶時段還未滿，尚有零星座位，民眾還可撥電話預約。