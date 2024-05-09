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生田斗真要孕婦粉「撒嬌求老公打無痛」！遭炎上道歉：表達不完整

▲要孕婦粉絲「撒嬌求老公打無痛」！生田斗真遭炎上道歉：「可能表達不完整。」（圖／生田斗真IG）
▲要孕婦粉絲「撒嬌求老公打無痛」！生田斗真遭炎上道歉：「可能表達不完整。」（圖／生田斗真IG）

記者洪生儒／綜合報導

日本演員生田斗真近日在社群上開放給粉絲們問答，他也會透過限動來回應粉絲們的提問，沒想到，生田斗真在回應懷孕9月且害怕生產的女粉絲時，建議女粉絲「求老公」讓她打無痛分娩，引起許多網友不滿。生田斗真事後也針對自己的發言道歉，但網友們依然不買帳，認為他「根本不知道自己錯在哪」，整起事件持續延燒。

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▲生田斗真在回應懷孕9月且害怕生產的女粉絲時，建議女粉絲「求老公」讓她打無痛分娩，引起許多網友不滿。（圖／生田斗真IG）
▲生田斗真在回應懷孕9月且害怕生產的女粉絲時，建議女粉絲「求老公」讓她打無痛分娩，引起許多網友不滿。（圖／生田斗真IG）
生田斗真在5日透過IG限時動態回應粉絲們的問題，當時一名女粉絲對他說：「我現在懷孕9個月，快要生了好害怕！」生田斗真則回覆表示：「要不要撒嬌求老公讓你打無痛（分娩）。」隨後，生田斗真這則回應網友的限動馬上遭到眾人炎上。

網友們看到生田斗真回覆孕婦的限動之後，都紛紛留言批評：「這真的是生田斗真本人回覆的？對著即將冒生命危險生產的人，你不該這麼說吧！」、「你如果要動手術，你會求求你老婆讓你打麻醉嗎？」、「太小看生小孩這件事！」、「連同樣身為男性的我，都無法理解你為什麼會有這樣的想法」、「為什麼要撒嬌求老公？」

▲生田斗真事後也針對自己的發言道歉，但網友們依然不買帳，認為他「根本不知道自己錯在哪」。（圖／生田斗真IG）
▲生田斗真事後也針對自己的發言道歉，但網友們依然不買帳，認為他「根本不知道自己錯在哪」。（圖／生田斗真IG）
生田斗真得知自己的言論遭到炎上後，他也在7日透過限動回應：「我的發言似乎傷害了一些人，抱歉。」他也認真解釋：「我的理解是，無痛分娩雖然要花一些費用，但不失為可以緩和內心恐懼的一個重要選擇，所以才建議她可以跟家人好好商量，但我的發言可能沒有充分傳達我的意思。」生田斗真也表示：「可能我了奇怪的表達方式，表達得不夠完整，以後會更加注意的！對提問的粉絲感到很抱歉，我會替你加油的！」

▲生田斗真在回應懷孕9月且害怕生產的女粉絲時，建議女粉絲「求老公」讓她打無痛分娩。（圖／生田斗真IG）
▲生田斗真在回應懷孕9月且害怕生產的女粉絲時，建議女粉絲「求老公」讓她打無痛分娩。（圖／生田斗真IG）
在經過生田斗真一番解釋之後，依然有不少網友不能接受他的道歉，認為他沒搞清楚自己到底錯在哪裡，甚至還有婦產科醫生出面批評他，「問題在於他說『求』老公讓她打無痛分娩，而且他的用字是『撒嬌請求』而不是『請求』，感覺是要裝可愛去拜託對方。生產是危及生命的事，他理解事情的重要性嗎？」還有許多網友因為他的言論，紛紛同情表示：「他老婆好可憐。」

▲生田斗真得知自己的言論遭到炎上後，他也在7日透過限動回應並道歉。（圖／生田斗真IG）
▲生田斗真得知自己的言論遭到炎上後，他也在7日透過限動回應並道歉。（圖／生田斗真IG）
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