實測LINE貼圖拼貼：戰貼圖新技能 官方「1功能」還沒開戰力減半
LINE最近在社群超夯的「貼圖拼貼」功能，官方公告會陸續推送，最慢明（10）日會推送給所有用戶。《NOWnews》記者將LINE更新到最新版本，再開關機手機才出現此功能。實際測試，真的相當有趣，讓原本舊貼圖有重生的感覺，感覺會是之後戰貼圖的新技能，但目前電腦版還不支援，好友傳來的拼貼的只會顯示「系統不支援此訊息類型。」對於無法一直使用手機的上班族來說，戰力瞬間減半。
記者周淑萍/綜合報導
LINE貼圖最新功能「貼圖拼貼」終於正式上線，用戶可以一次拼貼6張不同貼圖，大小、方向都可以隨意調整。目前陸續推送到用戶手機上，官方公告指出最晚明（10）日會推送給全部用戶。記者稍早更新到最新版本同時重新開關機一次就可以開始使用，周圍不少朋友都在今(9)天中午左右更新出現新功能。
先階段可使用的貼圖有所限制，建議先從手機內建的BROWN & FRIENDS熊大兔兔貼圖試看看，目前只有支援「官方貼圖」大約800組可以使用，預計下周一5月13日才會開放為數龐大，預計會超過百萬組的「原創貼圖」加入。
使用方式需「長按」貼圖，會出現編輯區域，直接拖曳貼圖即可，可以在編輯區將貼圖放大縮小、旋轉角度、挪動位置等，還能混搭各種IP貼圖，如果點到的貼圖無法支援拼貼會出現「系統不支援此貼圖」，方便用戶辨識。此外，在使用拼貼時不支援搜尋功能，無法用關鍵字來尋找相關貼圖。
現階段只有支援手機雙系統的1對1聊天室和群組使用，LINE官方帳號和LINE社群都還不支援。電腦版現階段不僅無法使用也看不到，當好友傳送拼貼的貼圖時，電腦只會顯示「系統不支援此訊息類型。」對於上班族來說可能會有點不方便，但LINE官方承諾「電腦版將在之後支援」，所以應該是等得到。