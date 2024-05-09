沈建宏遭前任爆料劈腿！前經紀人乾爹盼他改過：最生氣的是陳奕
藝人沈建宏出道21年演過《原味夏天》，還曾與陳奕組成團體AK。沈建宏和乾爹、知名經紀人辛誌諭（Ben） 合作超過20年，去年兩人鬧翻，沈建宏出走辛誌諭的公司。近日，沈建宏因感情糾紛頻頻登上新聞版面，對此辛誌諭表示自己沒在看新聞，還說每次沈建宏出事，最生氣的是陳奕，都會氣喊「他在幹嘛？他到底在幹嘛？」
記者薛羽彤／綜合報導
製作人辛誌諭、陳奕，導演郝心翔的最新BL劇《印象.青春》，正如火如荼地拍攝中，劇組特別安排媒體昨（8）日前往拍攝現場宜蘭頭城採訪探班。沈建宏11歲就出道，受到辛誌諭的照顧長達20年，對於沈建宏近日爆出的醜聞，辛誌諭表示自己沒在看新聞，也沒關注他臉書，「他之前新聞出來說要找我吃飯，我沒回應，我們只能帶你走這條路，私底下的事情我也不知道，他人生的路自己走，就看他自己。」
辛誌諭還透露，沈建宏出事之後最生氣的是同門師弟陳奕，每次看到沈建宏的新聞，就會生氣的問：「他在幹嘛！究竟在幹嘛！」感嘆兩人相處這麼久了，有人出事當然會很生氣，辛誌諭也希望沈建宏自己能改過。
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