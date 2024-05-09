一粒爛痘爬滿臉！本尊現身「真面目曝光」 認了很受傷私下偷偷哭
奧運拳擊好手賴主恩與4位啦啦隊人氣女神籃籃、一粒（趙宜莉）、小映及斐棋，今（9）日合體出席運動品牌新品發佈會。台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」新秀一粒，因為半張臉長滿痘疤照片被瘋傳、批評，本人坦言私下有偷哭1次，也有勤看皮膚科、調整心態。一粒今日狀態看起來已經好很多了，臉上並沒有明顯痘疤，反而是白皙透亮。
記者黃雅琪／台北報導
今年25歲的啦啦隊新秀一粒，因為皮膚對高溫過敏、曬太陽也會起疹子，經常在戶外應援的她，最近被捕捉到「膚況不佳」的照片，該照片在網路上被網友瘋傳、批評。今日一粒出席品牌活動，被問及此事認了私下情緒受影響：「我其實蠻容易哭的，但就是情緒的發洩而已。」
一粒親姊姊Joy也發聲，力挺妹妹：「你可以不喜歡某個人，但不可以讓她失去別人了解她的機會！」提及姊姊為她護航一事，一粒坦言自己有看到姊姊發文，但很怕仔細看會直接哭出來，所以選擇快速滑過去而已。
現在心態上已經有調適，一粒坦言：「覺得有愈來愈好，自己慢慢調適，公司同事或網友也給我很多溫暖。」不畏酸民批評，一粒自信地表示：「如果是我可以改變的部分，我就會去做！如果是我自己沒辦法改善的部分，那我就是會接受，等到會欣賞我的人出現。」
一粒小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平
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