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尼克主帥8戰狂操「374分鐘」！Josh Hart：我只有和老婆吵架會累

▲紐約尼克前鋒Josh Hart在前兩輪的8場比賽，只休息15分鐘，上場時間達到驚人的374分鐘。他受訪時稱只有和老婆吵架時才會感到累。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約尼克前鋒Josh Hart在前兩輪的8場比賽，只休息15分鐘，上場時間達到驚人的374分鐘。他受訪時稱只有和老婆吵架時才會感到累。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

說到今年季後賽的「第一鐵人」，紐約尼克前鋒Josh Hart絕對當之無愧！前兩輪尼克目前打了8場比賽，Hart只休息15分鐘，上場時間達到驚人的374分鐘，主帥Tom Thibodeau的魔鬼調度，似乎只有他能撐得住，並樂在其中。在接受媒體訪問時這位悍將也表示，只有和「老婆吵架」才會使自己感到疲倦。

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Josh Hart本場出戰48分鐘，得到19分15籃板7助攻，在這一輪系列賽他一秒鐘都沒休息，連兩戰打滿，事實上今年季後賽8戰，他都打了超過40分鐘以上，其中有4場比賽打滿全場，更在一場延長賽打了53分鐘，8戰場均出賽時間達到驚人的46.8分鐘。

本季季後賽，Hart已經上場了374分鐘，高居聯盟季後賽出賽時間榜第一，排名第2的正是他的隊友Jalen Brunson，OG Anunoby排名第5，而這兩人在今天都曾因傷退場，在高強度的季後賽終究耐不住Tom Thibodeau這樣場場幾乎打滿的操法，也更加展現了Hart的身體強度和體能也多不可思議。

季後賽8戰平均休息不到1分鐘　Hart稱只有和老婆吵架才會感到累

從首輪G4開始，Hart在過去5場比賽中場均出場時間高達了48.2分鐘，期間還包括了一次延長賽。而尼克8場季後賽一共打了389分鐘，也就是說，Hart總共只休息了15分鐘。

Hart令人難以置信的耐力讓記者在次輪G1賽後也不禁問他：「怎樣才會讓你感到累？」前者開玩笑地說：「和我的老婆吵架時吧，這讓我非常累。」Hart和他的妻子Shannon在5月迎來兩人愛的結晶，是一對雙胞胎兄弟。

Thibodeau不輪換調度遭詬病　球隊一戰傷兩先發成隱憂

今天尼克前鋒Anunoby只打了28分鐘，就因傷退場，Thibodeau表示他還沒有和醫療團隊溝通過，所以沒有更新關於前者傷病的消息。而尼克球星Brunson此役也在首節傷退，下半場才回歸，尼克隊的調度方式慢慢出現隱憂。

Thibodeau過去在公牛和灰狼都以「操先發」聞名，Hart之前被這樣要求場場打滿的球員是Jimmy Butler。每一名球員的身體強度不一樣，特別是有大傷過的Anunoby，如此高強度的打超過40分鐘，球員身體已經慢慢開始有所反應，對尼克來說也是個警訊。

▲紐約尼克總教練Tom Thibodeau以操主力球員聞名，被選為本季球員最不想被他執教的主帥。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約尼克總教練Tom Thibodeau以操主力球員聞名，被選為本季球員最不想被他執教的主帥。（圖／美聯社／達志影像）
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