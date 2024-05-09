尼克主帥8戰狂操「374分鐘」！Josh Hart：我只有和老婆吵架會累

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本季季後賽，Hart已經上場了374分鐘，高居聯盟季後賽出賽時間榜第一，排名第2的正是他的隊友Jalen Brunson，OG Anunoby排名第5，而這兩人在今天都曾因傷退場，在高強度的季後賽終究耐不住Tom Thibodeau這樣場場幾乎打滿的操法，也更加展現了Hart的身體強度和體能也多不可思議。
季後賽8戰平均休息不到1分鐘 Hart稱只有和老婆吵架才會感到累
從首輪G4開始，Hart在過去5場比賽中場均出場時間高達了48.2分鐘，期間還包括了一次延長賽。而尼克8場季後賽一共打了389分鐘，也就是說，Hart總共只休息了15分鐘。
Hart令人難以置信的耐力讓記者在次輪G1賽後也不禁問他：「怎樣才會讓你感到累？」前者開玩笑地說：「和我的老婆吵架時吧，這讓我非常累。」Hart和他的妻子Shannon在5月迎來兩人愛的結晶，是一對雙胞胎兄弟。
Thibodeau不輪換調度遭詬病 球隊一戰傷兩先發成隱憂
今天尼克前鋒Anunoby只打了28分鐘，就因傷退場，Thibodeau表示他還沒有和醫療團隊溝通過，所以沒有更新關於前者傷病的消息。而尼克球星Brunson此役也在首節傷退，下半場才回歸，尼克隊的調度方式慢慢出現隱憂。
Thibodeau過去在公牛和灰狼都以「操先發」聞名，Hart之前被這樣要求場場打滿的球員是Jimmy Butler。每一名球員的身體強度不一樣，特別是有大傷過的Anunoby，如此高強度的打超過40分鐘，球員身體已經慢慢開始有所反應，對尼克來說也是個警訊。
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