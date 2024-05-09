蔡英文擬「特赦陳水扁」幫賴清德拆彈？黃暐瀚揭2困難點
總統蔡英文520卸任倒數，不過有媒體報導指出，蔡英文已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，並將針對扁家已扣案的11億餘元所得，全部聲請沒收。對此，資深媒體人黃暐瀚在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，特赦陳水扁有2難，執行困難之外，得到共識更難。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚指出，特赦陳水扁有2男，一是執行困難，二是得到共識更難，因為這件事已經講很久了，2016年陳菊在前總統馬英九即將卸任時，提出特赦陳水扁，但馬英九最後沒有這樣做；民進黨也知道這議題是燙手山芋，如果請馬英九處理後，下一任總統蔡英文就不用處理了。不過雖然週刊講得言之鑿鑿，但總統府目前回應是「會照顧陳水扁的健康」而已，看起來並沒有要特赦。
黃暐瀚續指，根據憲法40條，總統有權大赦、特赦之權，而特赦又分可以免除其刑之執行，而情節特殊者，可以宣告罪行無效，那大家就會想11億陳水扁是不是就可以回來？此外，陳水扁有10案，有4案已經定讞，另有一案除罪化免訴，一案無罪，還有4案停審中，根本沒審完也未必判有罪，而停審的案子也無法被特赦。
黃暐瀚認為，這個議題對藍綠來說分歧非常大，意見相左；他表示，距離蔡英文卸任剩下沒幾天，但他也很難判斷到底會不會特赦陳水扁，不過不會的機率可能高一點。