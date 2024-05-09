長榮航空爆打架衝突！前空姐揭「用身體保護旅客」 維持飛安靠它
長榮航空昨傳出飛機上爆發旅客打架衝突事件，全武行影片曝光驚訝眾人。瑞秋空姐教室負責人陳瑞秋分享空服人員維持飛安的SOP，透露至少需要3名空服員維持「三角隊形」，試圖制服激動乘客；如遇難以冷靜的暴力者，能保護自己的防範工具其實非常弱，「除了塑膠繩以外，大部分還是用自己的身體去保護旅客、及其他乘客的安全」。
記者蕭涵云/綜合報導
昨長榮航空航班BR08飛往舊金山途中，2名旅客疑因更換座位爆發口角衝突、進而上演全武行打架互毆，現場畫面曝光，3位英勇的長榮空服員立即勸架、用自己身體擋在兩人中間，試圖制止激動乘客揮拳、還因此不慎被肘擊。究竟在飛機上，遇到衝突事件一般處理原則為何？瑞秋空姐教室負責人陳瑞秋與《NOWnews今日新聞》分享維持飛安的SOP。
陳瑞秋提到，如果飛機上發生有旅客互相滋事，甚至產生暴力行為衝突時，「首先空服員一定會先行去安撫當事者」；但是如果安撫情況不佳，他們還會繼續滋事，我們會先宣告警告書裡的內容，告知對方「接下來違反飛安行為」，並且我們會採取比較積極的方式去制止他們。
前空姐陳瑞秋提到：「我們受訓的時候，空服人員會採取三角隊形，就是由三個空服員制服暴力的旅客，譬如一位處於當事者右邊、另一位則在左邊，而第三位則拿plastic rope塑膠繩，來制止該名乘客張牙舞抓、甚至可能揮拳打到其他旅客的攻擊行為」，她說明在這樣的情況下分開旅客、使其可以冷靜下來，也避免衝突影響其他旅客及飛安。
如果激動的旅客仍難以制服呢？陳瑞秋也無奈表示：「其實在飛機上讓空服員可以保護自己的一些防範工具是非常弱的，除了塑膠繩以外，大部分還是用自己的身體去保護旅客、及其他乘客的安全」，因此她建議大家一定要冷靜思考、盡量不要產生影響其他旅客安全上的行為。
陳瑞秋也透露，如果今天飛機上的旅客，已經發生造成非常嚴重的飛行安全時，空服員除了想辦法制服滋事者；如果還是沒辦法讓當事者冷靜下來的話，將會選擇稟告機長，由機長判斷是否轉降到其他機場；如果轉降到其他機場，即會通知塔台告知「我們需要航警協助」。