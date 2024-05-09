車銀優在劉在錫面前「落淚提文彬」！坦言：負罪感很重
韓國男團ASTRO成員文彬在2023年4月爆出離世的消息，讓他的親友與大批粉絲都感到非常衝擊且難過不已。而文彬的隊友車銀優在昨（8）日登上劉在錫所主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，初次在鏡頭前公開談論自己痛失好友的心情，引起韓網熱議，粉絲們看了也都非常有共鳴。
記者洪生儒／綜合報導
車銀優昨（8）日在劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中坦言：「去年對我而言是有點辛苦的一年。」並接著提到：「這次專輯的歌詞是我自己寫的，我一直很想寫下我想說的話，所以在拍完戲後一邊想著小彬一邊寫了這些話。」說到文彬的名字時，車銀優忍不住哽咽。
車銀優也表示：「人們很容易遺忘，這讓我感到很傷心，所以我便想著有什麼能長久記住他的方法。」並透露自己把思念的心情寫成歌就是為了能夠長久記住文彬。車銀優也表示，在失去文彬之後，他只能對自己喊話：「我只能做好我選擇的生活方向、方式，好好過日子！這也是他所希望的。」
在節目中，車銀優也提到歌曲〈Where am I〉的歌詞，「是一邊痛哭一邊寫的，到現在也無法唱那首歌，因為負罪感很大。」車銀優更直言：「我在吃飯時會想著我可以吃嗎？睡覺時會想著我有資格睡覺嗎？」並透露自己做夢時會夢到文彬，「很常夢到，有時候出現在健身房，有時候是錄音室，我覺得這是我必須背負一輩子的事，我必須連彬的份一起活下去，我也必須打起精神來，這樣我身邊的人才不會跟著倒下去。」
最後，車銀優也真摯地對文彬喊話：「彬啊...彬啊，你過得好嗎？好想你，我會連同你的份一起，扮演好我能做到的角色，別擔心，我們一定會再見面！」不少觀眾看到這一集之後，都被車銀優思念文彬的心情給感染。
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