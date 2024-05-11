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大腸長泡泡！年紀大愈常見　大腸憩室治療後做「這件事」才安心

▲大腸附近出現類似泡泡的異物，大多是大腸憩室，若有嚴重症狀，須手術治療。（圖／NOWnews資料照片）
▲大腸附近出現類似泡泡的異物，大多是大腸憩室，若有嚴重症狀，須手術治療。（圖／NOWnews資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

愈來愈多民眾有健檢習慣，若看到腹部電腦斷層影像，自己大腸附近出現類似泡泡的異物，可能會聯想到是否與常見大腸癌有關，難免心裡緊張，對此醫師說，類似泡泡的異物多為大腸憩室，通常不到20%會有症狀，但若有嚴重症狀，須手術治療，且治療後應接受大腸鏡檢查，以排除有惡性腫瘤，不可輕忽。

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彰化基督教醫院大腸直腸外科主治醫師吳儼航說， 根據美國統計，60歲以上約50%有大腸憩室，到80歲則幾乎人人都有，且男、女發生率相近；在台灣，因日常飲食漸少高纖食物，精緻澱粉與高糖分增加，大腸憩室發生率也逐年提高。

▲大腸癌年輕患者，都有過量攝取含糖飲料的現象。（示意圖／取自photo AC）
▲根據統計，60歲以上年長者，約5成有大腸憩室。（示意圖／取自photo AC）
大腸憩室整段大腸都可能發生，不到20%有症狀

大腸憩室成因不明，目前推論是大腸內壓力上升與大腸壁肌肉層弱化，使得腸黏膜在較弱部位、即血管進入腸壁處，被擠到腸壁肌肉層外，進而產生袋狀突起，這在電腦斷層看起來就像泡泡在大腸壁上。

吳儼航指出，大腸憩室在整段大腸都有可能發生，但其中不到20%會有症狀，約10~15%會因為大便或糞石卡在憩室內而形成大腸憩室炎。

「大腸憩室炎」嚴重恐致腸阻塞

針對大腸憩室炎症狀，吳儼航說，常見有腹痛，或腹痛移轉到背部、腹部，以及排便習慣改變、頻尿、噁心、嘔吐或發燒等，少部分會有血便；若症狀嚴重，可能引起腹膜炎、腸阻塞，或伴隨尿中有氣體或糞渣。

此外，大腸憩室也可能出血，是引起下消化道出血常見原因之一，雖多數會自然停止出血，但必要時須以大腸鏡止血，或透過血管攝影對正在出血處進行栓塞，而同一處若反覆出血，應考慮手術切除。

吳儼航表示，輕度大腸憩室炎可透過清淡流質飲食與口服抗生素改善，若有明顯腹痛、發燒、無法進食、多重共病患者或高齡，可能需住院禁食並給予點滴、止痛藥與注射抗生素；如大腸憩室炎引起感染，常先採抗生素治療，以免感染加劇造成膿瘍。

吳儼航強調，大腸憩室炎的病人完成治療後，宜於6~8週內接受大腸鏡檢查，以防有大腸惡性腫瘤或其他嚴重疾病。

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