大腸長泡泡！年紀大愈常見　大腸憩室治療後做「這件事」才安心

我是廣告 請繼續往下閱讀
大腸憩室整段大腸都可能發生，不到20%有症狀
大腸憩室成因不明，目前推論是大腸內壓力上升與大腸壁肌肉層弱化，使得腸黏膜在較弱部位、即血管進入腸壁處，被擠到腸壁肌肉層外，進而產生袋狀突起，這在電腦斷層看起來就像泡泡在大腸壁上。
吳儼航指出，大腸憩室在整段大腸都有可能發生，但其中不到20%會有症狀，約10~15%會因為大便或糞石卡在憩室內而形成大腸憩室炎。
「大腸憩室炎」嚴重恐致腸阻塞
針對大腸憩室炎症狀，吳儼航說，常見有腹痛，或腹痛移轉到背部、腹部，以及排便習慣改變、頻尿、噁心、嘔吐或發燒等，少部分會有血便；若症狀嚴重，可能引起腹膜炎、腸阻塞，或伴隨尿中有氣體或糞渣。
此外，大腸憩室也可能出血，是引起下消化道出血常見原因之一，雖多數會自然停止出血，但必要時須以大腸鏡止血，或透過血管攝影對正在出血處進行栓塞，而同一處若反覆出血，應考慮手術切除。
吳儼航表示，輕度大腸憩室炎可透過清淡流質飲食與口服抗生素改善，若有明顯腹痛、發燒、無法進食、多重共病患者或高齡，可能需住院禁食並給予點滴、止痛藥與注射抗生素；如大腸憩室炎引起感染，常先採抗生素治療，以免感染加劇造成膿瘍。
吳儼航強調，大腸憩室炎的病人完成治療後，宜於6~8週內接受大腸鏡檢查，以防有大腸惡性腫瘤或其他嚴重疾病。