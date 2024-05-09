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求職必看！面試2招拿高薪：絕不吃虧　「離職理由」這樣說最有利

▲高昭琴分享在面試過程中，該如何將自己的薪資談高，除了給出漂亮的離職理由，也能用2招對話技巧爭取到更高的薪水。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）
▲高昭琴分享在面試過程中，該如何將自己的薪資談高，除了給出漂亮的離職理由，也能用2招對話技巧爭取到更高的薪水。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

畢業求職季即將到來，許多社會新鮮人近期正忙著找工作、面試，其中最重要的條件之一就是薪水多寡。情商財商講師高昭琴就分享在面試過程中，該如何將自己的薪資談高，除了給出漂亮的離職理由，也能用2招對話技巧爭取到更高的薪水。

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這離職理由最有利於談薪水

高昭琴在TikTok分享求職技巧，她點名有一個離職理由非常有利於談薪資，能讓HR眼睛為之一亮，那就是「我在個人職業生涯達到最頂峰的時候選擇離職，因為老闆暫時沒有更高遠的目標，所以我選擇出來找機會，尋找更多的可能性。」並同時曬出在前公司的優異成績，讓面試官看見求職者向上的野心及強烈目標。

▲美國一名人資主管迪爾伯透露，面試時有3個問題相當常見，而求職者被問到一定要說謊。（示意圖，非當事人／取自pexels）
▲高昭琴點名有一個離職理由非常有利於談薪資，能讓面試官看見求職者向上的野心及強烈目標。（示意圖，非當事人／取自pexels）
面試談薪水必備2技巧

不只如此，高昭琴還傳授2個面試談薪的對話技巧，當面試官問到期望薪資時，她建議別著著亮自己的底牌，可以先反問對方「我想了解一下貴公司這個職位的薪酬結構，我現在找工作不會只看薪水，更重視經驗技能是否累積，以及公司發展能不能與個人職業規劃吻合，如果這些方面都很適合的話，薪資可以再談。」

若是在最後談offer時，遇到人資壓薪水，高昭琴建議可以回答「很感謝貴公司給我這個機會，所有面試過程我對貴公司的意向度很高，但也已經同步跟幾家公司在談薪資，且有些已經發給我offer了，薪水大概是XX。」

▲原PO表示她到某間大公司面試，豈料卻遇「暗黑潛規則」，貼文一出，不少過來人也直喊「很正常」。（示意圖，非當事者／取自unsplash）
▲高昭琴傳授2個面試談薪的對話技巧，當面試官問到期望薪資時，她建議別著著亮自己的底牌。（示意圖，非當事者／取自unsplash）
高昭琴認為，這時求職者可以再度向面試官強調「在這麼多家公司裡面，我最感興趣的還是貴公司，只是薪水還有一些差距，能否請您幫我爭取給到XX薪資，我一定會優先考慮貴公司，其他的公司我就不再去面試了。」


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