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巷仔內／桃園狂停電台電搬基層滅火　千億韌性電網計畫淪空談

▲桃園近日一個月發生35起大規模停電引民怨。（圖／台電提供）
▲桃園近日一個月發生35起大規模停電引民怨。（圖／台電提供）

記者林怡昕／特稿

桃園市從4月中以來不間斷發生停電，就連一向不說重話的桃園市長張善政，都出來呼籲台電，應該認真分析桃園近期急速惡化的供電情況，近年政府投資千億元啟動「強化電網韌性計畫」，短短兩個月內就因為桃園連續停電「破功」，新政府將上任，準總統賴清德將如何推出更有力的能源政策，外界都在看。

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桃園市近日一個月內發生35起大規模停電，引爆民怨炸鍋，根據在地立委說法，若從4月16日後計算，共5萬3千戶受到停電之苦，5月份也將近有4萬戶發生停電，等於是從4月中旬到目前為止，就有9萬多戶受到停電影響，桃園成為「停電重災區」，民眾苦不堪言。

沒想到台電竟稱，4至9月本就是高風險停電期，桃園近期事故外力和天災占7成，設備才僅3成，且「沒有一戶是重複停電」，這樣的說法難道是有意「輪流限電」嗎？台電更把基層員工推出來賣慘，稱桃園地區共有132人力全天候輪值巡修，一旦接獲停電事故通報，不論颳風下雨或白日深夜，均立即派員搶修復電。

聽完台電一切貌似合理解釋，不過，近10年來，台電投資5645億元啟動「強化電網韌性計畫」，就是為了維持供電系統的穩定性，這次桃園供電卻連環出包，一方面不僅累死台電基層員工，另一方面更戳破政府對民眾供電「韌性」承諾，如果連最基本的民生用電都無法穩定，民眾又怎麼會買單、信任政府能源政策？

能源問題在民進黨政府執政期間，早已成為燙手山芋，近日更有專家示警，未來台灣夏季將長達7個月，先不論未來，眼前即將面對用電量最高的夏季，台電真的準備好了嗎？電網還能不再「任性」，不走上分區輪流限電的危機？且屆時若因為供電出問題，台灣發生大規模停電危機，政府是否能扛住民意，繼續堅守廢核家園政策？

況且，台電以燃料成本大增為由，在4月1日起調漲電價，捨棄成本低的發電方式，增加採用昂貴方式發電，如果民眾付了更多電費，還得不到穩定供電，還有誰會認同政府漲電價。

能源問題刻不容緩，民生、產業界都在向上呼救，桃園的立委們也大動作召開記會，要求即將上任的行政院長卓榮泰針對「台灣能源系統性問題」進行專案報告，準總統賴清德520即將上任，台灣能源政策下一步怎麼走？全台民眾都在看。

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