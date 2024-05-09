冷氣故障維修預約排超久！別人家「師傅隔天就來」　行家說出內幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTube頻道「空調小教室」師傅老柯發出新影片，提到「 買冷氣除了價格之外，最重要的就是售後服務。」 但有些民眾可能會遇過，自己家中冷氣壞掉需要等兩個禮拜甚至一個月師傅才會來處理，卻又看到別人家兩天之內就有師傅到場處理，總搞不懂其中差異性。
對此，老柯也解釋，售後服務為什麼有快有慢的原因，「 嚴格來說售後服務的快慢，在『孩子』一出生的時候就已經決定好了」，首先是住家與原廠距離的位置， 原廠會根據客戶的地址來決定維修順序，這也導致了部分住在離原廠較遠的消費者等待維修時間較長，部分廠商深怕顧客等待太久，就會「先請附近的經銷商先跑一趟做基本檢查。」
老柯提到，這樣能篩選掉一些較不嚴重的問題，例如客人冷氣濾網沒洗導致不冷，或是遙控器沒電就叫人來維修等，避免原廠的師傅疲於奔命，「 簡單問題就讓經銷商簡單解決，真有出大問題再請原廠處理，但也並不是原廠師傅就一定比較專業。」
買冷氣經銷商真的有差！師傅曝關鍵原因
老柯繼續補充，如果是跟比較大的經銷商購冷氣，原廠來的速度就比較快，原因很簡單，因為跟消費者相比，品牌原廠較重視經銷商，道理十分簡單「消費者一間房頂多7、8台冷氣， 但經銷商每年跟品牌是幾千萬甚至過億的金額在交易」，品牌商較重視誰，自然不言而喻。老柯說， 這樣市場現況，也導致較大經銷商打電話請原廠售後服務會較快。
如果重視維修速度的話，老柯也建議，選擇原廠距離住家較近的品牌，或是選擇簽約金額較大的經銷商購買。不過一般民眾難以知曉經銷商與原廠的交易金額，老柯也提供了一個簡單的判斷標準，「看看該經銷商有沒有被你喜歡的品牌頒獎，這種情況來說，每年簽約金額一定不會差到哪裡去。」
維修冷氣的價格也是同樣道理， 如果是透過正常管道與原廠約維修，那價格就會是明定的公道價，「 但若你在較大經銷商選購，他們通常能跟品牌拿到較大的折扣，若經銷商願意讓利給客人，維修就可以便宜個幾百元甚至千元。」