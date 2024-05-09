全力堵詐！官員曝曾討論植入木馬監控 兩因素作罷「不能強推」
國內詐騙氾濫引發民怨，為此行政院會今（9）日通過「打詐新四法」，包括《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《科技偵查及保障法》與《通訊保障及監察法》，卻未見「植入木馬程式」條款，對此行政院政委羅秉成說明，確實曾經討論設備端通信監察，俗稱「小木馬」進行監控，但現階段技術開發需仰賴國外，此外還有技術擔保與第三方驗證問題，需要法律節制與控制，「在法律跟技術條件不成熟情況下，不能強推。」
記者陳威叡／台北報導
關於木馬條款，羅秉成表示，在修法過程中確實曾經討論過設備端通信監察，就是所謂木馬，說明現今詐騙很少用電話，大多用通訊軟體，但卻不是用於《通訊保障及監察法》，沒有法律授權，法官也開不出票來，因此有「小木馬」之說，討論可否在在技術可行、法律明確規定之下，由法官授權，可以在手機植入木馬。
羅秉成說明，小木馬不同於M化車、GPS、熱顯像儀等科技設備僅涉及到足跡行為模式，小木馬會涉及內容，透過此設備端通信監察，就能聽到用LINE通話，這是現今技術能做的。
羅秉成坦言，法務部曾提議使用小木馬，但討論過程中，仍認為現階段並不成熟，首先是技術開發需仰賴國外，第二是技術擔保跟第三方驗證，外界會擔心政府是否濫用，因此一定要有法律節制與控制，而第三方驗證是國際最常使用的控制方法，但要具有獨立性，國內目前沒有適合的部門，但應該是未來的個資保護委員會，可基於保護民眾個資，扮演第三方驗證獨立機關。
羅秉成表示，實施小木馬設備端通信監察，國內目前法律跟技術條件不成熟情況下 ，不能強推，也坦言沒有設備端通信監察，在查緝詐騙上力道會有不足，但仍要尋求共識，技術面與法律面大家能接受情況下再來推動。