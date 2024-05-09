以哈戰爭奪萬童命！外交部捐50萬美元 提供加薩地區人道救援
以哈戰爭持續6個月，死亡人數超過3萬人，根據聯合國統計，加薩地區半年內罹難的兒童人數，比全世界4年的戰事裡遇害的兒童總數還多，人道危機持續惡化中。外交部今（9）日表示，政府捐款50萬美元（約1600萬新台幣）給美慈組織（Mercy Corps），透過和美慈組織巴勒斯坦分部的合作，對加薩提供人道援助物資。
記者呂炯昌／台北報導
外交部今日舉行例行記者會，外交部亞西及非洲司長賀忠義表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在去年10月7日對以色列發動恐怖攻擊後，外交部第一時間就對哈瑪斯恐怖攻擊行為表達譴責，並且向以色列政府及以國受恐怖攻擊的受害人表達慰問及關懷。
賀忠義指出，外交部自以哈戰爭發生以來，持續關注相關情勢發展，並且和友好及理念相近國家密切聯繫，對受戰亂影響者提供必要關懷及人道協助。
賀忠義說，為協助加薩地區人道救援工作，政府已捐款50萬美元給美慈組織，透過和美慈組織巴勒斯坦分部的合作，對加薩地區提供人道援助物資，美慈組織運用政府捐助款運送及發放糧食、飲水以及衣物、帳篷等物品給加薩地區民眾，相關援助物資的發放目前仍在進行中，外交部盼以哈戰爭相關各方能延續前次停火精神，持續斡旋與溝通以達成停火協議，為中東地區帶來和平。