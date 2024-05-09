詹皇將去希臘參加字母哥婚禮！美媒發「湖人三巨頭」照：招募開始

我是廣告 請繼續往下閱讀
字母哥和長跑多年的女友完婚 LeBron James已經接受邀請
《Newsit 》報導聲稱，婚禮定於8月31日在希臘伯羅奔尼撒半島西南部的希臘邁錫尼亞地區的頂級度假勝地Costa Navarino舉行，邀請的人數相當多，「NBA巨星LeBron James已經接受邀請，將前往希臘參加這個年度婚禮」。主辦方已為字母哥的家人、朋友和客人提前預訂了4家不同的酒店——文華東方酒店、威斯汀度假酒店、羅馬諾斯酒店和W Costa Navarino酒店。據說字母哥夫婦住在 W Costa Navarino 酒店。
Antetokounmpo和Mariah在2016年起就在一起了，兩人共同養育有3個孩子——兒子Liam和Maverick以及女兒Eva 。這對夫婦於2023年9月訂婚，今年8月底將完婚。字母哥對此十分重視，將在5月底回希臘籌辦這場婚禮，他個人對晚宴菜單也表達了一些想法，宴會上會有一些各國的著名料理，但重點還是希臘美食，他還要求菜單包括新鮮的魚類、海鮮、優質的邁錫尼葡萄酒以及以特級初榨橄欖油為主的菜餚。
字母哥+詹皇 兩人是否可能聯手？
根據希臘媒體《On Time》報道， LeBron James也將參加密字母哥在希臘舉行的這場婚禮。這兩人的組合自然將引起很多傳聞，特別是在公鹿和湖人今年都在首輪打包回家的情況下，雙方是否有聯手的機會，外界肯定會有一些討論，NBA自媒體《NBA Memes》就很快合成了一張字母哥穿上湖人球衣，與詹皇和Anthony Davis組「三巨頭」的圖，並寫到：「LeBron要去希臘參加字母哥的婚禮。你懂這代表什麼，招募開始了！」讓湖人球迷相當興奮。
不過按照目前的情況來看，這場婚禮應該就是純粹私下邀請，因為到8月底自由球員市場早已經結束了，雙方就算是要討論合作應該也會是在那之前。字母哥的合約最早要到2027年夏天才到期，公鹿也不可能主動交易他，除非他本人申請交易。過去有報導過James參加的NBA球員婚禮，有Dwyane Wade、Kevin Love和Draymond Green，字母哥和詹皇互相尊敬，但私下沒聽說過有玩在一起，因此這次婚禮邀約也引起關注。
James今夏將隨美國隊參加巴黎奧運，在8月10日之前打完金牌戰之後，他可能會延長他在歐洲的停留時間，不然就是當月晚些時候再返回。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁