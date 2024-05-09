湖北爆強賣公墓、違者扣留骨灰！網酸：政府想錢想到死人都不放過

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報導並引述廣水市政府早前的官方通告，全市範圍內禁止生產和銷售棺材，禁止親屬在城鎮街道停屍或搭建靈堂，當地縣鎮村三級「公益性公墓」已全部投入營運，將收取公墓建設費和20年管理維護費，需一次繳清。更有爆料稱，當地所有村幹部被要求必須24小時盯緊村民，一旦發現哪家有人過世，就要全程監督，確保做到「3個100%」——殯葬設施建設覆蓋率100%、遺體火化率100%、骨灰進公墓安葬率100%。
不只當地居民覺得不可思議，許多中國民眾也在網路上開嗆，說中國傳統講究入土為安，憑什麼要求一定要火葬不能土葬，更何況新規定還可能造成夫妻死後無法同穴而眠，更重要的是，當地投資2.7億元人民幣建公墓，建成就要求老百姓必須購買，質疑：「這不是強買強賣嗎」、「得先把投資的2.7億賺回來？」還有人直言：「現在連死人都不放過」、「強推公墓，禁止夫妻合葬，請不要總惦記老百姓的錢袋子。」
有中國當地的律師受訪時表示，確實依據中國《殯葬管理條例》，殯葬管理的方針是「積極、有步驟地實行火葬，改革土葬，節約殯葬用地，革除喪葬陋俗，提倡文明節儉辦喪事」，在人口稠密、耕地較少、交通方便的地區，應實施火葬，若暫不具備條件實施火葬的地區，則允許土葬，喪事的處理應依照規定、程序來進行，若有強制推廣的行為，既不合法、合理、合當，也未能兼顧好民俗人情。
法律專家並強調，當地有關部門推廣火葬和公墓並沒有錯，但應按照法律規定以及實際情況辦理，需要因地制宜考慮各種情況，避免一刀切，也不得變相斂財，不得強買強賣，否則即是違法。推行火葬、公墓等，是為了適應時代發展、節約生態資源，發展現代文明禮儀，但政府在推廣火葬時，仍應充分考慮民眾心理，並注意法理、情理的兼顧。