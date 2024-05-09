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湖北爆強賣公墓、違者扣留骨灰！網酸：政府想錢想到死人都不放過

▲中國湖北省一處村鎮，傳出強制居民購買公墓，甚至可能導致夫妻死後無法合葬的爭議。示意圖，與文中人物無關。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國湖北省一處村鎮，傳出強制居民購買公墓，甚至可能導致夫妻死後無法合葬的爭議。示意圖，與文中人物無關。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國湖北省隨州廣水市長嶺鎮，近日傳出疑似向居民「強制推廣」，要求購買公墓，甚至導致夫妻死後恐無法合葬的爭議，引發關注，遭不少中國民眾譏諷「當地政府是不是想錢想瘋了，死人也不放過」。對此，湖北省民政廳、長嶺鎮政府等部門均未正面回應，僅低調表示仍在了解情況及處理。有法律界人士直言，雖然推廣火葬和公墓本身沒有錯，但仍須因地制宜、考慮各種情況，不得變相斂財或強買強賣。

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綜合中媒報導，湖北隨州五一假期期間，發生大規模老人上街抗議的事件，起因是當地政府近期發布的「殯葬改革政策」，要求從今年3月20日開始，當地所有居民，死後遺體必須火化，並付費到官方指定的公墓埋葬，否則官方就要扣留骨灰、收取寄存費。不僅如此，若夫妻當中的一人已先去世並土葬，另一方在3月20日以後往生的，也不能在原先預留的墓穴合葬，必須火化、進公墓。

報導並引述廣水市政府早前的官方通告，全市範圍內禁止生產和銷售棺材，禁止親屬在城鎮街道停屍或搭建靈堂，當地縣鎮村三級「公益性公墓」已全部投入營運，將收取公墓建設費和20年管理維護費，需一次繳清。更有爆料稱，當地所有村幹部被要求必須24小時盯緊村民，一旦發現哪家有人過世，就要全程監督，確保做到「3個100%」——殯葬設施建設覆蓋率100%、遺體火化率100%、骨灰進公墓安葬率100%。

不只當地居民覺得不可思議，許多中國民眾也在網路上開嗆，說中國傳統講究入土為安，憑什麼要求一定要火葬不能土葬，更何況新規定還可能造成夫妻死後無法同穴而眠，更重要的是，當地投資2.7億元人民幣建公墓，建成就要求老百姓必須購買，質疑：「這不是強買強賣嗎」、「得先把投資的2.7億賺回來？」還有人直言：「現在連死人都不放過」、「強推公墓，禁止夫妻合葬，請不要總惦記老百姓的錢袋子。」

有中國當地的律師受訪時表示，確實依據中國《殯葬管理條例》，殯葬管理的方針是「積極、有步驟地實行火葬，改革土葬，節約殯葬用地，革除喪葬陋俗，提倡文明節儉辦喪事」，在人口稠密、耕地較少、交通方便的地區，應實施火葬，若暫不具備條件實施火葬的地區，則允許土葬，喪事的處理應依照規定、程序來進行，若有強制推廣的行為，既不合法、合理、合當，也未能兼顧好民俗人情。

法律專家並強調，當地有關部門推廣火葬和公墓並沒有錯，但應按照法律規定以及實際情況辦理，需要因地制宜考慮各種情況，避免一刀切，也不得變相斂財，不得強買強賣，否則即是違法。推行火葬、公墓等，是為了適應時代發展、節約生態資源，發展現代文明禮儀，但政府在推廣火葬時，仍應充分考慮民眾心理，並注意法理、情理的兼顧。 

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