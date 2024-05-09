泰勒絲有望高雄開唱？陳其邁鬆口了：「這時間點」有機會
美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）魅力襲捲全球，不少台灣粉絲引頸期盼她能來台開唱。高雄市長陳其邁今（9）日在高雄市議會答詢表示，五月天阿信也談過邀泰勒絲來台一事，他判斷有機會是2年後，且他認為高雄是台灣唯一一個最適合的場地，若泰勒絲能訪台，「我想是舉國歡騰。」
記者王德蓉／綜合報導
高雄市議會今日進行市政總質詢，民進黨市議員湯詠瑜質詢時問到高雄市能否爭取到美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）來高雄演出？陳其邁表示，五月天阿信也談過是否能邀泰勒絲來台，目前泰勒絲還在進行全球巡迴演唱會，下次有機會的話應該會是2年後，當然希望在高雄單獨一場，不過通常會安排在巡迴的其中一站。
湯詠瑜追問，是否已在爭取接洽中？陳其邁則笑說，「這個議題有點敏感」，因為泰勒絲如果來的話，不是只有高雄的事，要多方條件配合；他也認為，台灣唯一最適合場地在高雄，「在亞洲周邊國家裡，我們是相當好的場域」，高雄國家體育場可同時容納約5.5萬人，且通過多場大型演唱會壓力試驗，台灣沒其他場館符合這樣的要求，不僅在各方面的配合有經驗，也是符合環保綠能永續的運動場，和亞洲周遭國家相比，也是相當好的場地，「如果泰勒絲能訪台，我想是舉國歡騰。」