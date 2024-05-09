高雄透天厝5小時2度竄火！哥嗆傷、弟命喪火窟 警曝背後真相
高雄林園區北汕路242巷附近一處2層樓民宅，今（9）日凌晨2時發生火警，47歲黃姓男子被濃煙嗆傷送醫，未料今晨7時許同一地點又竄出火苗。警消獲報趕赴救援，待火勢撲滅後入屋查看，於1樓房間內尋獲44歲黃姓弟弟遺體，已燒成焦屍。短短5小時內2度起火，引發檢警高度注意，調查發現起火點位於房間，初判為弟弟引火輕生。
社會組／綜合報導
高雄市消防局凌晨2時26分接獲報案，出動2車、27人前往灌救，現場為2樓透天建物，分別救出黃姓兄弟2人，其中47歲哥哥因被濃煙嗆傷送醫救治，所幸意識清楚，但仍須住院治療。而未受傷的弟弟則被警方帶回調查，他聲稱因將菸蒂放在菸盒上不慎引發火災。
弟弟返家後不久，上午7時25分又再度起火，警消出動18車、40人到場，這次火勢比深夜還大，陣陣濃煙從屋內竄出，火勢於8時7分撲滅後，進入火場搜索，於房內發現1名死者，經確認身份為黃姓弟弟，已明顯死亡未送醫。
據了解，黃氏兄弟中的哥哥未婚、弟弟離婚，現址僅兄弟2人同住，警方詢問住院中的黃姓哥哥，他向警方透露，弟弟長期為失眠所苦，疑因不堪病症困擾出現輕生行為。警方根據2次著火跡象，發現起火點位於死者黃男房間，且根據親友描述內容，研判黃家並非遭人縱火，全案已報請檢方相驗釐清死因。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995