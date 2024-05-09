打詐越打越多？官員坦言民眾感受正確 解釋：「黑數」被逼出來
行政院會今（9）日通過「打詐新四法」，包括《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《科技偵查及保障法》與《通訊保障及監察法》，外界質疑似乎詐騙越打越多，對此政委羅秉成解釋，詐騙術去年跟前年相比增加27%，因為大力打詐過程中會把黑數逼出來，因此民眾有這種感受是對的，並表示預期痛苦期會有點長，但日後搭配打詐行動綱領2.0版推出，詐騙有望在明年下半年進入控制期。
記者陳威叡／台北報導
行政院會今日通過「打詐新四法」，媒體關注預期的成效，羅秉成說明，現在要預期新的法律成效有點過早，政策跟法律要並行，可以的話技術要先行，花費半年集中在打詐執法工作跟調整，並提及打詐行動綱領1.0到今年底結束，下半年會配合修法展開打詐行動綱領2.0的準備工作，預計明年會啟動第二期。
至於何時能脫離高原期？羅秉成坦言，預期前面痛苦期有點長，因為大力打詐過程中會把黑數逼出來，有民眾稱打詐怎麼越打越多？就數量來看去年比前年增27％，民眾有這種感受是對的，但若不是團隊合作，大家辛苦地在第一，恐怕受害人數會更多、更嚴重，但這過程都是對抗，要用一波波窒息性執法把黑數逼出來。
羅秉成表示，希望將來專法配合打詐2.0，看明年下半年是否有機會進入控制期，不要再拉高，而是開始往下。