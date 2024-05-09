桃園停電事故頻傳 台電回應：桃園饋線多事故發生機率自然就高
近期桃園停電事故頻繁，引發各界關注，對此，台電表示，全台饋線超過萬條，桃園就有1109條，佔比高，事故停電發生機率自然較高。但停電次數大幅減少，台電努力改善的效益已逐漸顯現。
記者魏妤庭／台北報導
台電發言人蔡志孟今（9）日出席「台電2024節電啟動記者會」，會後接受媒體採訪，被問及近期停電集中在桃園問題，他回應表示，全台饋線10257條，桃園就1109條，佔比高，事故停電發生機率自然較高。同時指出桃園停電次數較近年700到800次，減少到去年的200多次，會再持續努力，並持續編列預算落實線路強韌。
關於夏季恐缺電疑慮，蔡志孟表示，事故停電為區域性，為外力影響造成，與缺電不同，若真的缺電，設備修好電還是不會來。他坦言事故停電造成用戶不便，但如果事故停電，員工一定趕赴現場拚復電。近年來事故停電持續下降趨勢，雖今年4月桃園停電次數增多，但已加派區處人力檢修，努力降低停電次數。
同時，蔡志孟表示，台電電源規劃比退役機組量高，今年預估尖峰負載為4108萬瓩，今年新增443萬瓩，除役315萬瓩，還有再生能源陸續加入，到2030年境增加910萬瓩，比起預期負載成長700萬瓩高，預計再生能源量估超過3000萬瓩。