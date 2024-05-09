吉田正尚曝自身左手傷勢很罕見！紅襪主帥：一周前他的手腫很大

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吉田正尚4/28日就受傷 透露自身傷勢很罕見
吉田正尚是在美國時間4月28日，當時面對小熊的比賽時，他在打擊中意外揮棒受傷，隨後立即被換下場，紅襪隊在賽後也把他放進10天傷病名單。但根據美媒報導，吉田正尚至今仍在尋求醫生意見，並探究傷勢具體情況，吉田今天受訪時透過翻譯表示，「現在我只能說，這是個罕見案例，目前我正在尋找其他意見與建議。」
紅襪隊總教練Alex Cora今日賽前受訪，談到吉田正尚的狀況，他則是說：「球隊會在今天蒐集更多訊息，並與醫生交談，然後再做出決定，這就是我目前所知道的，沒有別的了。我們必須等待並看看吉田正尚的復原狀況，他的手在一周前腫的很大，目前狀況有好一些。」
吉田赴美首季表現不錯 成紅襪出賽最穩定球員之一
吉田正尚是在上個賽季赴美挑戰大聯盟舞台，並加盟波士頓紅襪隊。赴美後首個賽季表現以菜鳥來說，已經算是相當不錯，去年賽季吉田共出賽140場，成為紅襪隊出賽最穩定的球員之一，繳出打擊率0.289、155支安打、15轟，並打出72分打點的成績。而今年的第2個賽季，目前吉田的打擊率則是0.275，並有2轟演出。
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