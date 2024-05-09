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吳怡農深入基輔訪NGO　近距離觀察俄烏戰爭下烏克蘭民間應戰能力

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農上週到烏克蘭首都基輔與NGO單位交流，近距離觀察烏克蘭如何在俄烏戰爭情況下支援民間防護工作並做為國防後盾。（圖／壯闊台灣聯盟提供）
▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農上週到烏克蘭首都基輔與NGO單位交流，近距離觀察烏克蘭如何在俄烏戰爭情況下支援民間防護工作並做為國防後盾。（圖／壯闊台灣聯盟提供）

國際中心顏得智／綜合報導

俄烏戰爭至今已逾兩年，近年來致力於推動台灣民防體系與深化的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，上週與壯闊台灣團隊到烏克蘭首都基輔與 NGO 單位交流，近距離觀察烏克蘭在面對俄烏戰爭的情況下的極端人為戰事情況之下，公民團體如何支援民間防護工作，同時擔任國防事務的後盾，並協助其軍隊現代化。

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吳怡農今日表示，面對俄國的龐大壓力，烏克蘭以極高成本換來的種種經驗，值得台灣全體社會，特別是國防安全單位嚴肅面對；其中，烏克蘭展現的堅持讓全世界刮目相看，特別是公民社會的韌性與意志。

吳怡農表示，「我們兩國面臨許多類似的挑戰，而烏克蘭所有人正在為他們國家的生存而奮鬥。台灣社會必須學取教訓，做好更完善的準備，避免台海衝突的發生。身為民主連線的成員，我們也應該盡力協助烏克蘭的朋友。這次參訪的任務之一，是建立更順暢的溝通管道，並討論台灣與烏克蘭公民團體可以互相協助的模式。」

壯闊台灣此行所拜訪的公民團體跨越智庫、科技、教育、慈善等領域，包括：savED，他們修復學校、設立數位學習中心，延續兒童的基本教育；以及由 IT 專業者運作的志工組織 Aerorozvidka，協助國防部建立資訊整合平台；訓練了六萬名民間無人機飛行員的訓練單位 Victory Drones。

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，上週到烏克蘭首都基輔與 NGO 單位交流，此行所拜訪的公民團體跨越智庫、科技、教育、慈善等領域。（圖／壯闊台灣聯盟提供）
▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，上週到烏克蘭首都基輔與 NGO 單位交流，此行所拜訪的公民團體跨越智庫、科技、教育、慈善等領域。（圖／壯闊台灣聯盟提供）
在物資捐贈與媒合的運作上，壯闊台灣團隊拜訪了烏克蘭最大的人權與慈善公益基金會 Razom，他們提供前線軍人急救醫療設備；還有透過大眾募資得以快速採購軍用設備給前線的非營利組織 Come Back Alive。

烏克蘭公民社會的領袖均表示，2022年之前，太多政治人物與社會大眾不願意正視受到侵略的可能，導致烏克蘭沒有為戰爭做好該有的準備與防範；如今，恢復過去生活的唯一方式，就是在戰場上取得勝利，而每個人都必須幫忙，國家的生存無法只靠軍隊。

壯闊台灣聯盟也與烏克蘭國防部的「改革諮詢辦公室」Reform Support Office 交流，討論在保守的國防領域，擔任新創智庫的重要性。

值得一提的是，這幾年許多台灣人關注的國土防衛部隊 Territorial Defense Force，壯闊台灣團隊與基輔經濟學院的教授 Oksana Syroid 交流，她曾負責建立國土防衛部隊的領導課程，透過人才的培育，改善烏克蘭傳統軍隊的蘇聯文化。

談到軍事國防的觀察，吳怡農直言，「俄烏戰爭讓我們看到戰爭的新型態。現在許多戰場前線是看不到敵人的，而自殺式無人機已經取代傳統的砲彈。科技應用帶來戰爭型態的改變，直接影響軍隊的作業模式。沒有能力隨著環境變化而迅速調整的部隊，將無法在戰場生存。」

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