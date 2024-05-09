吳怡農深入基輔訪NGO　近距離觀察俄烏戰爭下烏克蘭民間應戰能力

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吳怡農表示，「我們兩國面臨許多類似的挑戰，而烏克蘭所有人正在為他們國家的生存而奮鬥。台灣社會必須學取教訓，做好更完善的準備，避免台海衝突的發生。身為民主連線的成員，我們也應該盡力協助烏克蘭的朋友。這次參訪的任務之一，是建立更順暢的溝通管道，並討論台灣與烏克蘭公民團體可以互相協助的模式。」
壯闊台灣此行所拜訪的公民團體跨越智庫、科技、教育、慈善等領域，包括：savED，他們修復學校、設立數位學習中心，延續兒童的基本教育；以及由 IT 專業者運作的志工組織 Aerorozvidka，協助國防部建立資訊整合平台；訓練了六萬名民間無人機飛行員的訓練單位 Victory Drones。
在物資捐贈與媒合的運作上，壯闊台灣團隊拜訪了烏克蘭最大的人權與慈善公益基金會 Razom，他們提供前線軍人急救醫療設備；還有透過大眾募資得以快速採購軍用設備給前線的非營利組織 Come Back Alive。
烏克蘭公民社會的領袖均表示，2022年之前，太多政治人物與社會大眾不願意正視受到侵略的可能，導致烏克蘭沒有為戰爭做好該有的準備與防範；如今，恢復過去生活的唯一方式，就是在戰場上取得勝利，而每個人都必須幫忙，國家的生存無法只靠軍隊。
壯闊台灣聯盟也與烏克蘭國防部的「改革諮詢辦公室」Reform Support Office 交流，討論在保守的國防領域，擔任新創智庫的重要性。
值得一提的是，這幾年許多台灣人關注的國土防衛部隊 Territorial Defense Force，壯闊台灣團隊與基輔經濟學院的教授 Oksana Syroid 交流，她曾負責建立國土防衛部隊的領導課程，透過人才的培育，改善烏克蘭傳統軍隊的蘇聯文化。
談到軍事國防的觀察，吳怡農直言，「俄烏戰爭讓我們看到戰爭的新型態。現在許多戰場前線是看不到敵人的，而自殺式無人機已經取代傳統的砲彈。科技應用帶來戰爭型態的改變，直接影響軍隊的作業模式。沒有能力隨著環境變化而迅速調整的部隊，將無法在戰場生存。」
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